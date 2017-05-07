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Театр Станиславского и Немировича-Данченко присоединился в Европейским оперным дням

Культура
7 мая, 3:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Праздничная афиша МАМТ открывается показом оперы Бизе "Кармен" в постановке Александра Тителя

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МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко (МАМТ) по уже установившейся традиции присоединяется к Европейским оперным дням, которые в первой половине мая проводят все европейские оперные дома. Праздничная программа в МАМТ продлится до 14 мая, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

Она напомнила, что цель Европейских оперных дней всегда одна - опера для людей. Театры не просто дают спектакли, но и выходят к публике с разговорами, экскурсиями, представлениями в фойе, пояснила Горбунова.

Праздничная афиша МАМТ открывается показом оперы Бизе "Кармен" в постановке Александра Тителя. "В нашем театре это уже четвертая сценическая версия популярнейшей оперы. Прежде у нас шли "Карменсита и солдат" в постановке Немировича-Данченко, "Кармен" в постановке Станиславского и "Кармен" в постановке немецкого режиссера Вальтера Фельзенштейна", - перечислила пресс-атташе МАМТ, проинформировав, что об истории создания всех версий зрители смогут узнать во время разговора перед спектаклем, который состоится в Музыкальной гостиной театра в 18:15 мск.

В таком же формате пройдут 11 и 12 мая показы оперы Верди "Аида", которую в Театре Станиславского и Немировича- Данченко поставил известный немецкий режиссер Петер Штайн. "Беседы перед спектаклем коснутся темы сотрудничества нашего театра с зарубежными мастерами, в числе которых - Кристофер Олден, Оливье Пи, Андрейс Жагарс, Марк Минковски, Фабрис Боллон, Уильям Лейси", - отметила Горбунова.

По ее словам, особенно насыщенным обещает быть заключительный день праздничной программы, который приходится на 14 мая. "В 14:00 мск мы покажем для детей оперу "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова, а в 19:00 мск пригласим взрослых зрителей в Музыкальную гостиную, где состоится "Показательный концерт молодых дарований". В нем примут участие солисты московских оперных театров, в числе которых Большой и "Геликон-опера", "Новая опера" и Центр оперного пения имени Галины Вишневской, Камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского и, конечно, Музыкальный театр имени К. Станиславского и В. Немировича- Данченко", - заключила пресс-атташе МАМТ.

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