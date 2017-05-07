В Узбекистане сняли с полки известные фильмы о Великой Отечественной войне

ТАШКЕНТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. В Узбекистане перед 9 мая впервые за долгое годы сняли с полки известные фильмы узбекских мастеров о Великой Отечественной войне. Об этом рассказал известный в республике публицист и киновед Аъло Ходжаев, во всех своих публикациях подчеркивающий, что одной из основных тем любимых народом кинолент была дружба народов, которая помогла разгромить полчища фашистов.

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"Режиссеры Узбекистана создали немало блестящих фильмов на священную тему, советская критика ставила их наравне с работами признанных мастеров", - сказал он. По его словам, уже в 1941 году были отсняты фильмы "Мы победим" режиссера Камиля Ярматова, "Отважные друзья" режиссера Наби Ганиева, "На зов вождя" - Загита Сабитова, а также пользовавшийся бешеной популярностью на фронте и в тылу фильм-концерт с участием Тамары Ханум, Халимы Насыровой и Карима Закирова, снятый режиссером Камилем Ярматовым.

Ярматов снял еще три картины-концерта уже с участием известных артистов всех пяти среднеазиатских республик. В то время в Узбекистане вместе с местными плодотворно работали эвакуированные режиссеры. В 1942 году режиссер Леонид Луков снял на Ташкентской киностудии фильм "Два бойца", в котором впервые прозвучала простая истина, что на войне не только сражаются, но и живут. Пронзительные песни "Тёмная ночь" и "Шаланды полные кефали" из этой киноленты и по сей день являются одними из самых популярных произведений времен Великой Отечественной войны.

Ходжаев отмечает, что уже после войны были сняты киноленты "Ты не сирота" и "Маленький человек на большой войне" Шухрата Аббасова, "26-го не стрелять", "Яблоки 41-го года", "Незабываемая песня" Равиля Батырова, "Генерал Рахимов", "Он был не один", "Повесть о двух солдатах" Загита Сабитова, "Подвиги Фархада", "Горячие тропы" Альберта Хачатурова, "Дорогие мои москвичи" Ходжа Ахмара, "Ленинградцы-дети мои" Дамира Салимова, "Я тебя помню" Али Хамраева, "Перед большой дорогой на войну" Эдуарда Хачатурова и многие другие кинопроизведения.

Не случайно в 1976 году именно в Ташкенте был сделан художественный фильм Алексея Германа "Двадцать дней без войны", главные роли в котором сыграли Юрий Никулин и Людмила Гурченко.

Уже в годы независимости Узбекистана был снят документальный фильм "Большое сердце Ташкента" режиссера Хаджи-Мурат Валиева, в котором рассказывается о полутора миллионах эвакуированных в республику жителей западных регионов бывшего Советского Союза. "Хорошо, что справедливость восторжествовала, плохо, что было потеряно драгоценное время в воспитании нашей молодежи", - сокрушается публицист и киновед.