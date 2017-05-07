В Узбекистане сняли с полки известные фильмы о Великой Отечественной войне

Футболисты "Суонси" оплатят своим болельщикам билеты на выездной матч с "Сандерлендом"Спорт 7 мая, 12:32
Минобороны опубликовало уникальные съемки тренировок авиации перед парадом Победы в МосквеОбщество 7 мая, 12:28
Чемпион России в марафоне Киселев недоволен условиями проведения соревнованийСпорт 7 мая, 12:16
Василевский займет место в воротах в матче ЧМ по хоккею с итальянцамиСпорт 7 мая, 12:06
Тренер "Гуйчжоу" обвинил бывшего футболиста "Зенита" Халка в нападении на своего помощникаСпорт 7 мая, 12:02
Пушкинский музей продлил выставку "Сокровища Нукуса" из-за зрительского интересаКультура 7 мая, 11:43
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в ИракеМеждународная панорама 7 мая, 11:38
В Елисейском дворце готовятся к новому хозяину президентских апартаментовОбщество 7 мая, 11:34
Степан Киселев стал чемпионом России в марафонеСпорт 7 мая, 11:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАШКЕНТ, 7 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. В Узбекистане перед 9 мая впервые за долгое годы сняли с полки известные фильмы узбекских мастеров о Великой Отечественной войне. Об этом рассказал известный в республике публицист и киновед Аъло Ходжаев, во всех своих публикациях подчеркивающий, что одной из основных тем любимых народом кинолент была дружба народов, которая помогла разгромить полчища фашистов.
"Режиссеры Узбекистана создали немало блестящих фильмов на священную тему, советская критика ставила их наравне с работами признанных мастеров", - сказал он. По его словам, уже в 1941 году были отсняты фильмы "Мы победим" режиссера Камиля Ярматова, "Отважные друзья" режиссера Наби Ганиева, "На зов вождя" - Загита Сабитова, а также пользовавшийся бешеной популярностью на фронте и в тылу фильм-концерт с участием Тамары Ханум, Халимы Насыровой и Карима Закирова, снятый режиссером Камилем Ярматовым.
Ярматов снял еще три картины-концерта уже с участием известных артистов всех пяти среднеазиатских республик. В то время в Узбекистане вместе с местными плодотворно работали эвакуированные режиссеры. В 1942 году режиссер Леонид Луков снял на Ташкентской киностудии фильм "Два бойца", в котором впервые прозвучала простая истина, что на войне не только сражаются, но и живут. Пронзительные песни "Тёмная ночь" и "Шаланды полные кефали" из этой киноленты и по сей день являются одними из самых популярных произведений времен Великой Отечественной войны.
Ходжаев отмечает, что уже после войны были сняты киноленты "Ты не сирота" и "Маленький человек на большой войне" Шухрата Аббасова, "26-го не стрелять", "Яблоки 41-го года", "Незабываемая песня" Равиля Батырова, "Генерал Рахимов", "Он был не один", "Повесть о двух солдатах" Загита Сабитова, "Подвиги Фархада", "Горячие тропы" Альберта Хачатурова, "Дорогие мои москвичи" Ходжа Ахмара, "Ленинградцы-дети мои" Дамира Салимова, "Я тебя помню" Али Хамраева, "Перед большой дорогой на войну" Эдуарда Хачатурова и многие другие кинопроизведения.
Не случайно в 1976 году именно в Ташкенте был сделан художественный фильм Алексея Германа "Двадцать дней без войны", главные роли в котором сыграли Юрий Никулин и Людмила Гурченко.
Уже в годы независимости Узбекистана был снят документальный фильм "Большое сердце Ташкента" режиссера Хаджи-Мурат Валиева, в котором рассказывается о полутора миллионах эвакуированных в республику жителей западных регионов бывшего Советского Союза. "Хорошо, что справедливость восторжествовала, плохо, что было потеряно драгоценное время в воспитании нашей молодежи", - сокрушается публицист и киновед.