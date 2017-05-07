Пушкинский музей продлил выставку "Сокровища Нукуса" из-за зрительского интереса

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина продлил на три недели выставку "Сокровища Нукуса" из-за большого зрительского интереса, сообщили ТАСС в пресс-службе ГМИИ.

"В связи с повышенным интересом к выставке "Сокровища Нукуса", которая должна была закрыться 10 мая, было принято решения о ее продлении до 30 мая", - говорится в сообщении пресс-службы.

В экспозиции представлены около 200 произведений живописи и графики авангардного и поставангардного периода в советском изобразительном искусстве, а также предметы археологии из национального декоративно-прикладного музея искусств Каракалпакии (Узбекистан). Он был основан в 1960-е годы Игорем Савицким, участником Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.

Куратор выставки Анна Чудецкая сообщила ранее ТАСС, что в его коллекцию вошли также произведения 1920-1930-х годов так называемого "туркестанского авангарда", проникнутые пафосом созидательных послереволюционных перемен в Средней Азии, но по каким-то причинам не востребованные советской властью, а также работы художников-шестидесятников.

Таким образом, на этой выставке, которая была задумана еще 10 лет назад, впервые для широкой публики открывается туркестанский авангард и творческое наследие московских художников, работавших в 1960-х годах в Средней Азии.