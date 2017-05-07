В Киеве начались торжества по случаю открытия "Евровидения - 2017"

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Торжества по случаю открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017" начались в центре Киева с прохождения по красной дорожке делегаций от 42 стран-участниц турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Дорожку длиной 265 метров организаторы расположили в районе Мариинского дворца, рядом со зданием парламента Украины. Выход участников происходит по алфавиту, под музыку и мотивы национальных музыкальных произведений своих стран.

Первыми вышли на дорожку представители Албании. Во время прохождения участники останавливаются на символических станциях. Там их представляют, они дают короткие интервью прессе и общаются с поклонниками.

После шествия делегации отправятся на территорию одной из площадок конкурса - в Евроклуб, где и состоится официальная церемония открытия "Евровидения". В начале мероприятия участники продемонстрируют флаги своих стран, которые поднимутся в воздух с помощью шаров диаметром около одного метра каждый.

Песенная пятидневка

Основные мероприятия, входящие в программу "Евровидения" и доступные для зрителей, будут проходить на протяжении пяти дней. В их числе генеральные репетиции, два полуфинала - 9 и 11 мая и так называемый Гранд финал 13 мая.

Изначально в 62-м песенном конкурсе "Евровидение" было заявлено участие представителей 43 стран. Как известно, Турция, отказалась от участия в конкурсе после победы Кончиты Вурст - австрийского певца в образе бородатой женщины. По финансовым и другим причинам не будет представителей Андорры, Боснии и Герцеговины, Монако, Словакии, Лихтенштейна, Люксембурга. В то же время, после перерыва на конкурс вернулись Португалия и Румыния.

В этом году на "Евровидении" не будет и России в связи с отказом со стороны Украины пускать в страну певицу Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму. Таким образом, в Киеве в рамках конкурса выступят представители 42 стран.

В первом полуфинале 9 мая на сцену Международного выставочного центра в украинской столице выйдут артисты из Черногории, Финляндии, Грузии, Португалии, Бельгии, Швеции, Албании, Азербайджана, Австралии, Кипра, Словении, Армении, Молдовы, Чехии, Латвии, Греции, Исландии и Польши. Австралия в прошлом году была приглашена на конкурс в качестве специального гостя, но из-за взятого высокого - второго - места получила право выступить на европейском конкурсе и в нынешнем году.

Второй полуфинал - 11 мая - станет испытанием для исполнителей из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии. Среди них, согласно проведенной жеребьевке, должна была быть и россиянка Юлия Самойлова.

По правилам конкурса, страны "большой пятерки" (Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса автоматически проходят в финал. Вместе с тем они должны обеспечить трансляцию полуфиналов и голосование своих граждан за его участников.

Букмекерские ставки

Букмекерские конторы принимают ставки на потенциального победителя нынешнего конкурса. Так, согласно им, победу прочат представителю Италии Франческо Габбани. На втором месте может оказаться Болгария, третье отводят Швеции.

Украине пока прочат лишь 24 место. В победе украинской рок-группы "O.Torvald" сомневаются также представители украинского жюри конкурса и даже высшее руководство страны. Так, вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко ранее признал, что "Украине сложно будет снова победить".

В то же время у россиянки Юлии Самойловой в случае ее участия были бы гораздо большие шансы на победу: европейские букмекерские конторы до решения о запрете въезда Самойловой на Украину прочили ей седьмое место.