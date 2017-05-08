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Знаменитая пьеса "Любовь и голуби" стала опереттой в Москве

Культура
8 мая, 2:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Композитор Андрей Семенов полагает, что "самое ценное в этой пьесе - правда подлинных человеческих чувств"

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МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр оперетты представляет премьеру музыкальной комедии "Любовь и голуби", основой для которой, как и в популярном советском фильме, послужила одноименная пьеса Владимира Гуркина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Московской оперетты".

Простой деревенский мужчина Василий Кузякин, глава большой дружной семьи, живет обычной жизнью, любит жену и детей, работу, и есть у него прекрасное увлечение - он разводит голубей. Но, получив путевку в санаторий, он даже не предполагал, что поездка к морю не только перевернет его судьбу, но еще и всколыхнет тихую и размеренную жизнь деревенской глубинки. Эта история вдохновила известного композитора Андрея Семенова, и в "Московской оперетте" появился музыкальный спектакль на хорошо знакомый сюжет.

"Наш современник Владимир Гуркин был драматургом поистине чеховского масштаба", - считает композитор Семенов. По его словам, самое ценное в этой пьесе - правда подлинных человеческих чувств, несмотря на то, что ее персонажи - простые деревенские жители.

Такого же мнения придерживается и режиссер спектакля Валерий Архипов. "Мы проживаем жизнь, ищем ее смысл, - говорит он, - и не замечаем, что счастье, оказывается, рядом с нами. Только на расстоянии герои поняли, что настоящее счастье рядом. Вот об этом будет наш спектакль, и, конечно, о любви".

Художник Владимир Арефьев создал грандиозные технологичные декорации, рассказали в пресс-службе "Московской оперетты". За три часа зритель успеет побывать и в отдаленной деревне, и на черноморском побережье, и в городской квартире, увидеть все приметы деревенского быта, настоящий трактор и символ любви - голубей, парящих над зрительным залом.

В спектакле занят весь цвет "Московской оперетты". В числе исполнителей ролей - народный артист России Александр Маркелов, заслуженные артисты РФ Светлана Криницкая, Михаил Беспалов, Инара Гулиева, Елена Сошникова, а также молодые талантливые актеры Игорь Балалаев, Владислав Кирюхин, Наталия Мельник, Анна Гученкова, Глеб Косихин, Вячеслав Пронин, Ольга Белохвостова, Марина Торхова и другие. За дирижерским пультом - автор музыки к спектаклю, композитор, заслуженный артист РФ Андрей Семенов.

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