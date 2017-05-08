Фестиваль "Союз талантов России" собрал около 100 детей со всей страны

СОЧИ, 8 мая. /ТАСС/. Молодежный фестиваль детского, юношеского и молодежного творчества "Союз талантов России" в этом году собрал около 100 талантливых подростков со всей России. В течении двух дней участники конкурса в разных возрастных категориях будут соревноваться в эстрадном и народном пении, хореографии, сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"В Сочи открылся фестиваль для талантливой молодежи. На него приехало около 100 детей из Ставропольского, Краснодарского края, Нижегородской, Курганской областей, Тольятти, Сочи и других регионов страны. Специальным гостем фестиваля стал артист Святослав Ещенко, который даст специальный концерт для гостей и участников фестиваля", - сказала собеседница агентства.

В понедельник, 8 мая, в первый соревновательный день дети поборются за звание самого лучшего в номинация вокал, эстрадное, народное пение, хореография, эстрадный танец. Также определят лучших в номинации дуэт и вокальные ансамбли. Во второй соревновательный день жюри фестиваля определит лучших в народном и стилизованном танце, в эстрадном, авторском, академическом пении, и в инструментальном исполнении.

Молодежный фестиваль детского, юношеского и молодежного творчества "Союз талантов России" ежегодно проходит в Сочи с 2008 года и направлен на продвижение и поддержку талантливой молодежи для учатся в международных конкурсах. Оценивают выступление юных артистов заслуженные деятели искусств РФ, профессора и академики, эксперты международного класса по хореографии, а также профессиональные актеры, режиссеры и продюсеры.