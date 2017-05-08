Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Победительнице "Евровидения-2016" Джамале запретили пройти по красной дорожке открытия международного песенного конкурса, который благодаря ее победе проходит в этом году в Киеве. Об этом сообщил ее продюсер Игорь Тарнопольский, указав также на другие проблемы с организацией церемонии открытия.

"Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез "Евровидение" на Украину, запрещают там появляться", - возмутился он на своей странице в Facebook. По его словам, режиссер красной дорожки на Украине объяснил это регламентом киевской церемонии.

Тарнопольский сообщил, что его бейдж, а также бейдж Джамалы оказались нерабочими, церемония не была организована должным образом для работы фотографов, журналистов, а также большинства делегаций. "Было похоже, что в (выставочном центре) "Парковом" проходят две параллельные вечеринки. На одной люди выпивают и болтают, между ними прогуливаются аниматоры из эстрадно-циркового училища, а на другой в абсолютно пустом темном зале оркестр народных инструментов играет на бандурах и цимбалах хиты "Евровидения", - отметил продюсер.

Он сообщил, что гости церемонии не были вовремя уведомлены о ее начале. "Не было ни плазм, ни спикеров, по которым можно было бы узнать, что церемония началась. Оркестр прогнали со сцены, музыканты выстроились по бокам, между пюпитрами и стульями протиснулись ведущие и тихонько объявили, что мы начинаем", - отметил Тарнопольский. По его словам, был еще ряд организационных просчетов.

В Киеве 7 мая состоялась официальная церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2017". Два полуфинала запланированы на 9 и 11 мая, а сам финал пройдет 13 мая. Всего в конкурсе принимают участие музыканты из 42 стран. В этом году на "Евровидении" не будет России в связи с отказом со стороны Украины пускать в страну певицу Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму.

От предложений Европейского вещательного союза - организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта - Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается и от самой трансляции "Евровидения" в России.