Московский Пасхальный фестиваль завершится концертами на Поклонной горе и в консерватории

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и пианист Даниил Трифонов дважды выступят в Москве. Днем музыканты дадут общедоступный концерт на Поклонной горе, а вечером торжественно закроют XVI Московский Пасхальный фестиваль в консерватории имени Чайковского, сообщили в пресс-службе смотра.

На Поклонной горе музыканты исполнят произведения Чайковского. Гости вечернего концерта в Большом зале Московской консерватории услышат сочинения Стравинского, 135-летию со дня рождения которого был посвящен нынешний фестиваль, а также Рахманинова и Чайковского.

Маэстро Гергиев ранее отметил, что "Россия любит Игоря Стравинского, но еще не знает его". Художественный руководитель смотра поставил своей целью познакомить публику с разнообразием произведений великого композитора: симфониями, инструментальными концертами, хоровыми произведениями.

За четыре недели фестиваля Симфонический оркестр Мариинского театра дал концерты в 26 российских городах, в том числе во Владикавказе, Новосибирске, Кемерово, Омске, Сургуте, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Владимире, Саранске и Казани. Городом-участником симфонической программы также стал Владивосток, где выступил южнокорейский пианист Сон Чжин Чо.

По традиции, фестиваль был представлен хоровой (76 концертов в 31 городе), камерной (25 выступлений в 20 городах) и звонильной (35 пасхальных звонов в девяти городах) программами.