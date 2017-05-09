Федор Бондарчук отмечает 50-летие

Совет ФИФА обсудит распределение квот на ЧМ-2026Спорт 9 мая, 0:21
"Ювентус" и "Монако" определят первого финалиста Лиги чемпионовСпорт 9 мая, 0:14
Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира WTA в МадридеСпорт 9 мая, 0:04
Рябков: основное внимание на встрече Лаврова и Тиллерсона будет посвящено СирииПолитика 8 мая, 23:20
Райндль: немецким хоккеистам надо бороться за плей-офф, ЧМ для них только начинаетсяСпорт 8 мая, 22:50
Вопрос о дальнейшем участии Мозякина в ЧМ по хоккею решится после 10 маяСпорт 8 мая, 22:43
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на РоссиюМеждународная панорама 8 мая, 22:37
Немецкий гонщик Глок получил предложение вернуться в "Формулу-1"Спорт 8 мая, 22:07
Наказание за грубость: российские хоккеисты победили немцев на чемпионате мираСпорт 8 мая, 21:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российский актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук отмечает свое 50-летие.
Сейчас у Бондарчука практически нет свободного времени - он заканчивает съемки в сериале "Меморандум Парвуса" Владимира Хотиненко для телеканала "Россия". "Мыслей по поводу юбилея у меня никаких нет", - сказал Бондарчук ТАСС. Гораздо больше его заботит 25-летний юбилей компании "Арт Пикчерс Студия", основанной им совместно с продюсером Дмитрием Рудовским. "Скоро "Кинотавр" и кинорынок, там будут наши коллеги, друзья, товарищи, партнеры, отметим юбилей компании, представим новые проекты", - отметил юбиляр.
В частности, среди новых продюсерских проектов компании - фильм "Лед", режиссерский дебют известного в России клипмейкера Олега Трофима в сотрудничестве с кинокомпанией "Водород". Также идет работа над комедией "Мифы о Москве" режиссера-дебютанта Александра Молочникова, картиной "Селфи" Николая Хомерики, фильмом "Купи меня" Вадима Перельмана. В лентах "Селфи" и "Мифы о Москве" снимается и сам Бондарчук.
Федор Бондарчук родился 9 мая 1967 года в Москве в семье актрисы Ирины Скобцевой и режиссера Сергея Бондарчука. По окончании школы в 1985 году Федор поступил во ВГИК на режиссерско-постановочный факультет, но после года обучения в институте ушел в армию. Бондарчук впервые появился в кино в фильме "Борис Годунов", который был снят его отцом в 1986 году. Через год, вновь поступив во ВГИК, он принимал участие в съемках картины "Сталинград" своего педагога Юрия Озерова, вышедшей на экраны в 1990 году.
В 1990-е Бондарчук, в основном, снимал клипы, дебютировав в качестве режиссера с фильмом "Люблю", который стал бенефисом Людмилы Гурченко. Среди его актерских работ того времени - съемки в картинах "Кризис среднего возраста", "8 с половиной долларов", "Даун Хаус" - своеобразной экранизации романа Федора Достоевского "Идиот", где артист перевоплотился в князя Мышкина.
Потом Бондарчук снимался в фильмах "Мужская работа", "Кино про кино" и "В движении" Филиппа Янковского, где он впервые выступил и в качестве продюсера. А первой серьезной режиссерской работой стала "9 рота" о войне в Афганистане - самая кассовая лента 2005 года. Его фильмы "Обитаемый остров" и "Обитаемый остров: Схватка" по произведению братьев Стругацких также стали одними из самых обсуждаемых кинокартин конца "нулевых".
Федор Бондарчук снимался практически во всех самых популярных фильмах 2000-2010 гг. - "Статский советник", "Тиски", "Артистка", "Адмиралъ", "ПираМММида", "Про любоff"... Также он играл в фильмах "Два дня", "Шпион", снял картины "Сталинград" и "Притяжение". "Будет, конечно, и "Притяжение-2", - сказал режиссер. - Работа над сценарием идет".