Лауреаты конкурса Чайковского выступят на закрытии фестиваля Башмета в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Обладатели первой премии Конкурса имени П. И. Чайковского разных лет выступят на гала-концерте закрытия IX Международного музыкального фестиваля в Ярославле под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

На сцену Концертного зала имени Л. В. Собинова выйдут единственный лауреат Конкурса Чайковского из Германии, виолончелист Густав Ривиниус, скрипач Николай Саченко, монгольский баритон Ариунбаатар Ганбаатар и британский пианист Барри Дуглас. За пульт Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" встанет маэстро Башмет.

Программу вечера в основном составят сочинения Чайковского. Концерт откроет одно из ранних его произведений - увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта". Также прозвучат Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, пьесы для скрипки с оркестром, ария Елецкого из оперы "Пиковая дама". Кульминацией станет исполнение Первого концерта великого композитора - визитной карточки Конкурса Чайковского.

Международный музыкальный фестиваль в Ярославле в течение девяти дней знакомил публику с признанными российскими и зарубежными мастерами. В форуме приняли участие испанские музыканты, норвежский камерный оркестр "Солисты Тронхейма" и европейские исполнители на деревянных духовых инструментах совместно с финским "Крассел- фестивалем". Британский ансамбль медных духовых инструментов London Brass впервые выступил в России.

Россию на фестивале представили Камерный ансамбль "Солисты Москвы", виолончелист Александр Рудин, пианисты Ксения Башмет и Филипп Копачевский, кларнетист Игорь Федоров и скрипач Максим Венгеров.

Концерты фестиваля, по традиции, прошли и в других городах области: в Рыбинске, Угличе, Гаврил-Яме, Вятском, поселках Борок, Некрасовское и Борисоглебск.