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Фестиваль спектаклей для детей "Только бы не было войны" впервые открывается в Москве

Культура
9 мая, 1:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

В фестивале принимают участие три театра - Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, Российский академический молодежный театр и Центральный театр кукол имени Сергея Образцова

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МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль спектаклей для детей под девизом "Только бы не было войны" стартует в Москве, сообщили ТАСС организаторы смотра.

"Эта акция проводится впервые", - уточнили собеседники агентства, проинформировав, что пока в новом фестивале принимают участие три столичных театра - Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, Российский академический молодежный театр и Центральный театр кукол имени Сергея Образцова.

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Спектаклей для детей, посвященных теме Великой Отечественной войны, довольно мало, признали устроители акции, отметив, что в афишу первого фестиваля вошли наиболее достойные военные постановки, адресованные юным зрителям.

Фестиваль откроется оперой по повести Валентина Катаева "Сын полка", который покажет Детский музыкальный театр имени Наталии Сац. 11 мая Российский молодежный театр представит спектакль "Дом с башенкой", героем которого стал мальчик, потерявший во время войны свою маму. Завершится фестиваль 12 мая выступлением Центрального театра кукол имени Сергея Образцова, который сыграет "Ленинградку" - пронзительную историю девочки Вали, оставшейся единственной из семьи, погибшей в блокаду.

У фестиваля "Только бы не было войны" - важная задача, убеждены организаторы смотра. Они уверены, что дети должны знать о времени огромной беды и страшного несчастья, чтобы это больше никогда не повторилось.

Три постановки - опера, драма и кукольный спектакль, составившие программу нынешнего фестиваля, рассказывают о Второй мировой войне по-разному, но равно понятно для детей разных возрастов, от самых маленьких до подростков, утверждают организаторы показа и выражают надежду на то, что в будущем эту акцию удастся превратить в общероссийский проект, к которому присоединятся многие театры страны.

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