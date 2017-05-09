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Европейский салон комиксов с участием России открывается в румынской столице

Культура
9 мая, 11:36 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов

Салон организован румынским филиалом Объединения институтов культуры стран Европейского союза

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БУХАРЕСТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Европейский салон комиксов открывается во вторник в румынской столице. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Форум, на котором показываются работы художников-иллюстраторов из 15 стран, посвящен европейским социальным ценностям. К выбору этой темы организаторов подтолкнул родившийся в России международный комикс-проект "Респект", который координирует Сергей Симонов из Санкт-Петербурга, участвующий в бухарестском салоне.

Комикс-проект "Респект" учрежден Московским международным фестивалем рисованных историй "КомМиссия", московским Институтом Гете, ассоциацией "Немецко-русский обмен" (Санкт-Петербург), организацией "Молодежь для будущего" (Грозный, Чеченская Республика). Цель просветительского проекта - поговорить об актуальных социальных проблемах и взаимном уважении доступным и ярким языком рисунка, а его слоган: "Ты не обязан любить своего соседа, просто начни его уважать". В рамках проекта "Респект" команда иллюстраторов, писателей, художников и добровольцев выпускает альбомы комиксов, основанных на реальных событиях, проводит выставки и занятия с школьниками и студентами.

На бухарестском салоне, который будет открыт в течение двух недель - 9-22 мая, австрийская группа Bonnage Horreur (гитаристы Берндт Амманн и Бенжамин Шимер, а также художник С.Р.Айерс) покажет "живое кино" под аккорды рок-музыки и индо-джаза. В нем также участвуют польский иллюстратор и дизайнер Марек Рудовский, автор многих альбомов комиксов Клаудио Стасси из Италии, издатель крупнейшего в Скандинавии журнала комиксов "Galago", швед Йоханнес Кленнель, группа австрийских художников "Перспектива" (Blickwinkel), которые развивают социальные проекты, эстонская рисовальщица Маарика Мартинс.

Участники из Румынии - Октав Унгуряну, Мария Сурдукан, Адриана Оприца-Джорджеску и другие - организовали выставку-ретроспективу румынских комиксов на социальную тематику. Пройдут мастер-классы, дискуссии о европейских ценностях, встречи с посетителями.

Салон организован румынским филиалом Объединения институтов культуры стран Европейского союза (EUNIC Romnia).

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