Премии за лучшие произведения в жанре фантастики вручены в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Старейшая в европейской части РФ конференция фантастов, конвент "Интерпресскон", завершился во вторник в Санкт-Петербурге вручением ежегодных премий за произведения в жанре фантастики. Как сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия, конвент прошел уже в 28-й раз, путем голосования были определены победители среди литераторов, художников и издателей.

"Лауреатами литературной премии "Интерпресскон" стали Вячеслав Рыбаков за роман "На мохнатой спине", Олег Дивов за повесть "Абсолютные миротворцы", Евгений Лукин за рассказ "На счет три", Антон Первушин за статью "Сумма космонавтики", Тимур Максютов за дебютный фантастический роман "Князь из десантуры" и Татьяна Берцева за микрораccказ", - сказал собеседник агентства.

Лучшим художником-фантастом 2016 года признан Сергей Шикин, почетная премия "Малая бронзовая улитка" за вклад в развитие фантастики досталась писателю, издателю, главному редактору журнала "Если" Николаю Ютанову. Впервые была вручена мемориальная премия "Одиссей", посвященная памяти Василия Звягинцева, за лучшее произведение в жанре военно-исторической альтернативы - ее лауреатом стал Владислав Конюшевский.

Участниками конвента стали около сотни авторов из Москвы, Петербурга, Волгограда, Новокузнецка, Ставрополя, Омска и других городов России. Обсуждались вопросы защиты авторского права и взаимодействия с издательствами, анализировались новые малотиражные и популярные серии фантастики, например "Забытая классика", "Приключения", "Библиотека фантастики и приключений".