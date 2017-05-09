Пасхальный фестиваль завершился концертом Гергиева и оркестра Мариинского театра

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и пианист Даниил Трифонов дали заключительный концерт XVI Московского Пасхального фестиваля в Консерватории имени П. И. Чайковского.

"Пасхальный фестиваль - это уникальное культурное, культурно-социальное явление. Трудно переоценить, какое значение это имеет для развития музыкального искусства в регионах, как серьезно это меняет отношение властей регионов к музыке, к учреждениям культуры, как это повышает статус музыкального искусства", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов. Фестиваль, по его словам, играет и еще одну существенную роль - "установления критериев исполнительского искусства, симфонической культуры, которые очень важны как для любителей музыки, так и, особенно, для молодежи, которая учится музыке".

Программа последнего вечера четырехнедельного концертного марафона подтвердила курс на празднование 135-летия со дня рождения композитора Игоря Стравинского, которого, как сказал ранее маэстро Гергиев, Россия любит, но еще не знает. Художественный руководитель смотра поставил своей целью познакомить публику с разнообразием произведений великого композитора: симфониями, инструментальными концертами, хоровыми произведениями.

Кроме Симфонии in C Стравинского, на концерте прозвучали Четвертый концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и Шестая симфония Чайковского.

Ранее в этот же день оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева и Трифонов дали общедоступный концерт на Поклонной горе. В программу выступления в честь Дня Победы вошли произведения Чайковского.

Выставка картин Аркадия Пластова

Также в фойе Большого зала консерватории открылась выставка картин народного художника СССР Аркадия Пластова. На вернисаже представлены 32 работы реалиста, в том числе знаменитое полотно "Фашист пролетел", которое в 1943 году было продемонстрировано на Тегеранской конференции.

Выставку открыла вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. Ректор Московской консерватории Александр Соколов выразил надежду на то, что эта выставка создает новую традицию Московской консерватории - "в этих замечательных интерьерах давать возможность соприкоснуться музыке и живописи". "Это выставка такого уровня, который мы могли встретить только в Третьяковской галерее, Русском музее, то есть там, где наша классика XX века представлена лучшими именами", - подчеркнул он.

За время работы фестиваля - с 16 апреля по 9 мая - Симфонический оркестр Мариинского театра дал концерты в 25 российских городах. По традиции, фестиваль был представлен также хоровой, камерной и звонильной программами.