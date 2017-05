Самойлова хотела бы выступить на "Евровидении" в 2018 году с новой композицией

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Российская певица Юлия Самойлова хотела бы исполнить новую композицию на "Евровидении" в 2018 году. Об этом она сообщила журналистам в Севастополе, где состоится ее концерт в честь Дня Победы.

"По идее, да, - сказала она, отвечая на вопрос, нужна ли новая песня для следующего "Евровидения". - Хотя говорят, что, возможно, будет эта же песня. Конечно, я за то, чтобы песня была другой, это будет честно. В сентябре, когда все (конкурсанты - прим. ТАСС) одинаково начнут разучивать новый материал, я за одинаковые условия, равенство".

По ее словам, за ближайший год она сможет лучше подготовиться к "Евровидению", которое вынуждена пропустить в этом году. "Я буду готовиться более усердно, так как сейчас я знаю, что точно еду на "Евровидение". Если для меня до этого было неожиданностью, что меня пригласили на "Евровидение", то сейчас у меня целый год подготовки. Это, конечно, немного плохо, потому что я буду себя накручивать, нервничать. Но, с другой стороны, это будет большая тренировка", - подчеркнула исполнительница.

Отвечая на вопрос, будет ли она смотреть "Евровидение" в этом году, Самойлова напомнила, что в России его показывать не будут, а "специально искать" она не собирается. "Просто не будет времени. У меня мероприятия, выступления будут 13 числа (в день финала "Евровидения" - прим. ТАСС). Потом буду искать видеозаписи, смотреть", - отметила Самойлова.

Выступление в Севастополе

Для выступления на концерте в День Победы в Севастополе Самойлова специально песню "Соловьи". "Для меня оказаться сегодня в Севастополе большая честь, это очень волнительно и радостно выступать здесь в такой день, ответственно и очень приятно. Я специально для сегодняшнего мероприятий подготовила песню "Соловьи", а вообще все песни, которые я пою, я люблю, и хочу поделиться своим теплом, эмоциями", - сказала Самойлова.

Самойлова отметила, что выступление в Севастополе на концерте в честь Дня Победы нельзя ставить в один ряд с несостоявшимся участием певицы в конкурсе "Евровидение" на Украине. "Конкурсы - это всегда соревнование, нервозность, а здесь - выступление на празднике", - пояснила певица.

По данным организаторов сегодняшнего выступления Самойловой, в концерте, кроме песни "Соловьи", будут исполнены композиции "Молитва", "Да здравствует мир", I Will Always Love You, "Новый день", "Стена" и подготовленная для "Евровидения" песня Flame is Burning. А в завершение выступления Самойлова исполнит песню "День Победы" со всеми участниками праздничного концерта и зрителями на площади Нахимова.

Юлия Самойлова с песней Flame is Burning должна была представлять Россию в этом году на конкурсе "Евровидения" в Киеве. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул ее кандидатуру на конкурс в следующем году.