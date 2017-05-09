Самойлова спела в Севастополе песню для "Евровидения" вместе с горожанами

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Российская певица Юлия Самойлова выступила на праздничном концерте в Севастополе, посвященном Дню Победы, на котором исполнила подготовленную для "Евровидения" композицию Flame Is Burning, а также исполнила с севастопольцами знаменитую песню "День Победы", передает корреспондент ТАСС с места события.
Певица выступила на площади Нахимова в Севастополе в честь Дня Победы в день первого полуфинала "Евровидения", где она не принимает участия из-за запрета украинских властей на въезд в эту страну. Зрители в Севастополе встретили Самойлову бурными аплодисментами и возгласами "Молодец!", "Россия!". Горожане размахивали российскими триколорами и флагами с гербом Севастополя.
Самойлова в конце апреля приняла приглашение врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова выступить в День Победы в городе-герое. В этот день здесь отмечают двойной праздник - 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 73-ю годовщину освобождения Севастополя от фашистских захватчиков. Она исполнила здесь песни "Молитва", "Соловьи", которую подготовила специально для концерта в Севастополе, а также "Да здравствует мир", I Will Always Love You, "Новый день", "Стена", Flame is Burning (с этой песней она должна была выступать на "Евровидении в этом году).
В завершение концерта Самойлова исполнила песню "День Победы" с участниками праздничного концерта и зрителями на площади Нахимова. Исполнительница поблагодарила севастопольцев за поддержку.