В МДТ пройдет премьера спектакля Льва Додина "Страх Любовь Отчаяние"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России режиссер Лев Додин впервые обратился к творческому наследию Бертольда Брехта, создав на основе его пьес спектакль "Страх Любовь Отчаяние". Его премьеру покажет Малый драматический театр - Театр Европы (МДТ).

"Сценическая композиция написана Львом Додиным на основе двух пьес Брехта - "Разговоры беженцев" и "Страх и отчаяние в Третьей империи" - произведений о предвоенной Германии, которые не имели в России большой сценической истории", - рассказала корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы МДТ Елена Александрова. Весь спектакль, идущий без антракта 2 часа 10 минут, представляет собой калейдоскоп человеческих судеб на изломе истории, когда жизнь требует от людей ответа, от которого зависит их будущее.

В спектакле на одной сцене, представляющей собой пивной кабачок, встречаются три десятка персонажей из разных сословий. Из их диалогов выстраивается панорама событий - предвестников одной из самых страшных социальных катастроф ХХ века. В каждой сцене герои Брехта делают свой выбор, посылая немой вопрос в зрительный зал: "А как бы в этих обстоятельствах поступили вы?"

В городе на Неве пьеса Брехта " Страх и отчаяние в Третьей империи", впервые целиком переведенная на русский язык в 1956 году, была поставлена только однажды - на Ленинградском телевидении режиссером Давидом Карасиком (1956).

В нынешнем сезоне в Петербурге это уже вторая театральная постановка по Брехту. Греческий режиссер Теодорос Терозопулос поставил в Александринском спектакль по пьесе "Мамаша Кураж и ее дети". В Театре имени Ленсовета успехом пользуется спектакль Юрия Бутусова "Кабаре Брехт" в сочетанием жанра кабаре и современного театра, где молодые актеры поют зонги Вайля на тексты Брехта на немецком, английском, французском и русском языках. Молодежный театр на Фонтанке уже несколько сезонов играет спектакль Семена Спивака "Последнее китайское предупреждение" по пьесе Брехта "Добрый человек из Сычуани".