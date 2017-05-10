Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Победителями первого полуфинала международного музыкального конкурса "Евровидение-2017", который проходит на сцене Международного выставочного центра в Киеве, стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

Всего в первом полуфинале принимали участие артисты из 18 стран. Восемь из них в финал по результатам голосования не попали, а именно: Албания, Чехия, Финляндия, Грузия, Исландия, Латвия, Черногория, Словения.

Австралия, выступившая в рамках первого полуфинала, участвует в конкурсе с 2015 года. Тогда, в связи с 60-летием конкурса, Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение расширить географические рамки "Евровидения", договорившись об участии австралийских исполнителей в конкурсе.

Второй полуфинал состоится 11 мая и станет испытанием для исполнителей из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии. Среди них, согласно проведенной жеребьевке, должна была быть и россиянка Юлия Самойлова, которой украинские власти запретили въезд в страну из-за выступления в Крыму. От предложений Европейского вещательного союза организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается и от самой трансляции "Евровидения" в России.

В финале "Евровидения", который пройдет 13 мая, согласно правилам конкурса примут участие победители полуфиналов, а также представители пяти основных спонсоров "Евровидения" - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии - и страны-хозяйки - Украины. Победитель "Евровидения" получит приз в виде хрустального микрофона. Следующий конкурс будет проведен в одном из городов страны-победительницы.

В 2016 году в правила голосования на конкурсе были внесены значительные изменения. Если в предыдущие годы итоги зрительского голосования и оценки жюри представлялись как единый результат (одна половина - оценки жюри, другая - зрителей), то теперь судьи и поклонники оценивают исполнителей по отдельности. Сначала в финальном шоу будут объявлены оценки жюри (от 1 до 12 баллов, за исключением 9 и 11, что позволит обозначить разрыв между вторым и третьим местами), а затем результат зрительского голосования (ведется через официальное приложение, а также посредством телефона или СМС-сообщений).