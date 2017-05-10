Анна Нетребко и Театр имени Наталии Сац получили Международную оперную премию в Лондоне

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Российские представители оперного искусства - певица Анна Нетребко и Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац - стали лауреатами Международной оперной премии Opera Awards, церемония вручения которой состоялась 7 мая в Лондоне на сцене Английской национальной оперы в здании "Колизей" (Coliseum). Об этом ТАСС сообщил вернувшийся с наградой в Москву художественный руководитель театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян.

По его словам, русская опера сегодня - одна из важнейших составляющих европейской карты музыкального театра. "Оперы Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича не сходят с афиш крупнейших театров континента, а российские певцы, музыканты, дирижеры и режиссеры входят в мировую элиту этого вида искусства", - отметил Исаакян.

"Наш театр, - продолжил он, - является активным участником международных проектов, пропагандируя русское музыкальное и театральное наследие на европейских гастролях. Только за последние несколько лет мы были в Париже и Лондоне, Дублине и Венеции". "Вместе с коллегами из Европы на сцене нашего театра мы осуществляем сложнейшие совместные музыкальные проекты, подобные опере "Пиноккио" Джонатана Доува в 2011 году и спектаклю "Маленький Арлекин" Карлхайнца Штокхаузена в 2014 году", - рассказал Исаакян.

"Теперь театр Наталии Сац и его обширная образовательная и просветительская работа удостоились престижной Международной оперной премии Opera Awards. Мы очень гордимся этим и благодарим наших коллег из Европы за такую высокую оценку нашей деятельности", - сказал худрук.

Исаакян также проинформировал, что лауреатами премии вместе с театром имени Наталии Сац стали в 2017 году Лионская опера, Гранд Опера Хьюстона, Штутгартская опера, Лондонская национальная опера, а также исполнители: Анна Нетребко, которая получила приз как лучшая оперная певица, и Лоуренсе Броунли, названный лучшим оперным певцом года.

О премии

Международная оперная премия Opera Awards была учреждена в 2012 году фондом The Opera Awards Foundation, предпринимателем-меценатом Гарри Хайманом и редактором журнала The Opera Magazine Джоном Эллисоном как аналог "Оскара" в опере. Премия ежегодно присуждается за лучшие мировые достижения.

В этом году церемония награждения проходила в пятый раз. Победители были определены в 17 номинациях. Жюри, в состав которого вошли известные деятели мирового музыкального театра, возглавил один из учредителей премии Джон Эллисон.