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Театр наций представляет премьеру мюзикла "Цирк" по мотивам советского фильма

Культура
10 мая, 3:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Главную роль в постановке исполнила актриса Ингеборга Дапкунайте

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МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный Театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова в рамках XVII Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" подготовил мюзикл "Цирк", созданный по мотивам одноименного советского фильма. Режиссером постановки выступил Максим Диденко, главную роль исполнила актриса Ингеборга Дапкунайте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Театра наций.

"Сегодня состоится генеральная репетиция спектакля, премьерные показы которого пройдут с 11 по 13 мая", - проинформировала собеседница агентства.

Она напомнила, что музыкальная комедия Григория Александрова с Любовью Орловой в главной роли вышла на экраны в 1936 году. В Театре наций знакомую историю представили по-своему. "Действие происходит в условном будущем, которое придумали в далеком прошлом", - пояснил Диденко, определивший стиль спектакля как ретрофутуризм.

В качестве сценографа он пригласил художницу Марию Трегубову, которая придумала сложнейшие декорации, создающие иллюзию циркового представления. Еще один соавтор режиссера, композитор Иван Кушнир, дал новую жизнь знаменитой "Песне о родине" Василия Лебедева-Кумача и Исаака Дунаевского и другим мелодиям фильма "Цирк". Ответственным за пластическое решение спектакля стал хореограф Владимир Варнава.

В пресс-службе рассказали, что Дапкунайте работает как воздушная гимнастка, чему специально обучалась у цирковых артистов. В роли зловредного Франца фон Кнейшица по очереди выступят Сергей Епишев и Гурген Цатурян, директора советского цирка сыграют Андрей Фомин и Владимир Еремин. "Будут в спектакле и коверные клоуны, и настоящие цирковые трюки, и живой оркестр. И даже чернокожий мальчик (артист Гладстон Махиб), колыбельную которому в фильме "Цирк" спел великий советский режиссер и актер Соломон Михоэлс", - сообщили в пресс- службе Театра наций.

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