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Умер кинокритик Даниил Дондурей

Культура
10 мая, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Он скончался в Израиле на 69-м году жизни

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Даниил Дондурей

Даниил Дондурей

© Анатолий Струнин/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Кинокритик Даниил Дондурей скончался на 69-м году жизни в Израиле. Об этом ТАСС сообщил его коллега, кинокритик Антон Долин.

"Да, я могу подтвердить этот факт. Я только что общался с его дочерью, она мне об этом сообщила. Они с женой, уже вдовой Даниила Борисовича, едут из больницы", - сказал Долин.

Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1975 года по 1981 год работал в Институте истории искусств, после в период с 1981 года по 1986 год в НИИ культуры РСФСР, с 1986 года по 1993 год - в Институте киноискусства. Печатался с 1972 года в журналах "Декоративное искусство", "Смена", "Огонёк", "Литературное обозрение", "Искусство кино", "Эксперт", "Вопросы философии", "Знамя", "Отечественные записки".

С 1979 года член Союза художников СССР. С 1982 года - Союза театральных деятелей РСФСР. С 1988 - в Союзе кинематографистов СССР. Секретарь Союза кинематографистов СССР с 1990 года. Член коллегии Госкино РФ с 1991 года. Был главным редактором журнала "Искусство кино". Его работы переведены и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Кубе, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии.

Был членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В 2016 году Дондурей стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника. Ему была вручена почетная награда "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".

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