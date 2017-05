Из Америки в Россию: как "Анастасия" стала самым популярным бродвейским мюзиклом

Премьера мюзикла "Анастасия" состоялась меньше месяца назад, однако постановка заняла лидирующие позиции по кассовым сборам. При этом она вызвала ажиотаж не только у американцев, но и привлекла внимание театральных компаний из Европы и Азии. О мюзикле, идея которого родилась в России, — в материале ТАСС.

На Бродвее рядом с театром "Бродхерст" выстроилась многометровая очередь — она идет по восточной части 44-й улицы в театральном квартале Манхэттена, заворачивает за угол, конца не видно. Мы прилетели на премьеру мюзикла "Анастасия", идея которого возникла в 2011 году в России, и даже предположить не можем, что люди стремятся попасть именно на него.

Думаем, что, конечно, публика стоит на возобновленный мюзикл "Хелло, Долли" ("Hello, Dolly") с Бетт Мидлер, который показывают в соседнем театре. Спокойно ждем назначенного времени, чтобы без спешки войти в зал. И буквально за 10 минут до начала спектакля понимаем, что очередь — именно на "Анастасию".

Зрители быстро заполняют зал. Сценарий мюзикла написал американский драматург Терренс Макнелли, музыку — композитор Стивен Флаерти, он же был автором музыки к мультфильму "Анастасия" 1997 года. Именно этот анимационный фильм вместе с одноименным художественным фильмом 1956 года лег в основу сюжета.

Создатели мюзикла также отдали дань реальным событиям, связанным с Анной Андерсон, которая на протяжении полувека утверждала, что является дочерью последнего русского царя Анастасией Романовой, чудом уцелевшей во время революции в России.

Но сюжет спектакля — это во многом новая придуманная история, которая отличается и от фильма, и от мультфильма. Здесь нет повелителя темных сил — духа Григория Распутина, относительное зло воплощено в чекисте Глебе Ваганове, чей отец был свидетелем расстрела царской семьи.

Главные герои спектакля — Анастасия, авантюристы Дмитрий и Влад, пытающиеся использовать для своей выгоды надежды вдовствующей императрицы Марии Федоровны найти якобы уцелевшую внучку Анастасию, сама Мария Федоровна и главный антагонист Глеб.

Однако основное из мультфильма авторы перенесли в сам мюзикл — это известная всем композиция "Однажды в декабре" (Once Upon a December) и "Путешествие в прошлое" (Journey To The Past), номинированные на премии "Оскар" и "Золотой Глобус" и уступившие только бессмертному хиту My Heart Will Go On из фильма "Титаник".

На сцене — сказка, яркая, воздушная. Это история про надежду, про любовь, про соединение родственных связей, иногда комичная, иногда — пронзительная. Про царскую Россию, про Россию после революции, про жизнь русской эмиграции в Париже. Но эта сказка вполне интернациональна.

Зрители видят все реалии русской жизни прошлого века, правда, именно в таком виде, как ее представляют иностранцы — это и кокошники, и военные мундиры, и непременные балетные па, и буйное веселье русских эмигрантов в парижских ресторанах.

При этом такой чувствительный для россиян момент, как жестокая расправа над царской семьей, подан очень деликатно. Публика реагирует на происходящее на сцене живо, смеется, плачет, в конце — долгие аплодисменты.

"В американских университетах курс русской истории всегда пользуется огромной популярностью, — рассказывает ТАСС автор либретто Терренс Макнелли. — Образованные американцы очень интересуются русской культурой. И мы, при создании образов своих героев, при постановке мюзикла, очень трепетно, с уважением относились к России и ее особенностям. Мы показываем на сцене красивую легенду о реально существующей исторической фигуре, но на самом деле понимаем всю серьезность и глубину проблемы, ужас революции 1917 года.

По его словам, создатели мюзикла ставили не документальную историю, а легенду. Поэтому даже самые тяжелые сцены не должны быть мрачными и тяжелыми для восприятия.

"Моя любимая часть в работе над шоу — это его создание. Первый акт показывает скорое падение империи, а во втором в Париже показана надежда на новый мир. История об Анастасии — идеальный материал для мюзикла. Люди обожают сказки, тем более, основанные на реальных событиях".

При этом выясняется, что Терренс бывал в России дважды. "Я простоял в очереди в мавзолей Ленина два часа на лютом морозе", — добавляет он.

Когда российские журналисты встретились с бродвейскими артистами, играющими в мюзикле, изначально вопросы стали задавать не представители СМИ, а сами актеры. "Ну как вам? Как вы это восприняли? Как сказку или как покушение на вашу историю"?

Им было важно, какую оценку дадут первые русские зрители спектаклю. Когда мы делимся впечатлениями, актеры рассказывают о своих ощущениях.

"Мое поколение выросло на диснеевских мультиках, — восторженно говорит Кристи Алтомар (Анастасия). — И у всех всегда возникал вопрос: когда же, ну когда же из Анастасии сделают мюзикл! Как было бы круто! Когда анонсировали постановку, люди буквально плакали от радости, что скоро увидят долгожданный спектакль. Я чувствую тесную связь с Анастасией. Девушка идет по жизни с неиссякаемым оптимизмом. Я такая же! Играть эту роль — огромная честь для меня. Я выросла на этой истории".

Выясняется, что артисты серьезно готовились к своим ролям. "Во время репетиций нам выдали буклеты, толщиной страниц в 50, там было много существенных фактов и информации о русской истории начала 20 века, об императорской семье, — вспоминает Дерек Клена (Дмитрий). — Объяснялись тонкости, которые мы затем использовали в мюзикле. Там подробно рассказывалось о мире, в котором живут наши персонажи и в который мы должны были погрузиться.

По словам актера, ему это очень помогло. "Между нами и зрителями всегда происходит энергетический обмен. Мы черпаем силы из этого. В мультике Дмитрий не поет, поэтому было очень интересно, какой у него будет голос в мюзикле, как он будет звучать. Мы создавали этот образ с нуля", — поясняет Клена.

Самым пронзительным в мюзикле получился образ Марии Федоровны, роль которой исполнила актриса Мэри Бет Пейл (кстати, именно она номинирована за эту роль на "Тони") "У меня дома стоят 3 книжных шкафа с русской литературой, — рассказывает артистка. — Я никогда не понимала, почему они здесь, думала, может, я была русской в прошлой жизни? А потом я получила эту роль! Чудеса! На протяжении 50 лет я читала книги о русской истории, слушала композиторов, не зная, что когда-нибудь это мне так пригодится. Я обожаю все, что связано с Россией".

А Рамин Каримлу (Глеб Ваганов) так видит свою роль: "Глеб очень противоречивый персонаж. Он верит в ценности нового мира молодой страны советов, во власть большевиков и при этом хочет быть просто хорошим человеком. Его отца, очевидца расстрела царской семьи, до самой смерти мучила совесть за содеянное. Тем не менее, Глеб свои поступки оправдывает благом для всего российского народа. И он тоже хочет счастливой, в его собственном понимании, жизни".

Джон Болтон (Влад Попов) и Кэролайн О’Коннор (Лили), составившие в спектакле комический дуэт, также ответственно подошли к своим ролям. "У меня такое чувство, что я готовился к этому всю жизнь, — говорит Джон. — Меня всегда завораживала русская культура, кинематограф, история — Чайковский, Эйзенштейн. Все, связанное с Россией, меня очень интересует. Поэтому во время подготовки к мюзиклу я скупил и прочитал все книги по истории".

А Кэролайн заявляет, что просто потрясающе быть частью этого шоу и чувствовать, что оно за пару дней уже стало хитом. "Чтобы понять свой образ, я слушала песни из мюзикла , которые мне предстояло исполнить, — замечает актриса. — Я вдохновляюсь музыкой, она может рассказать очень многое".

Очереди у театра "Бродхерст" выстраиваются каждый день. У билетных касс табличка — все билеты проданы. "Сейчас открыты продажи билетов на 2018 год со средней стоимостью порядка 125 долларов, — поясняет российский продюсер, автор идеи мюзикла "Анастасия" Дмитрий Богачев. — Это средняя официальная цена первой пятерки из примерно сорока мюзиклов, которые сейчас идут на Бродвее, хотя у перекупщиков билеты стоят дороже. А сразу после премьеры ежедневные продажи удвоились, что говорит о несомненном зрительском успехе".

Получается, что в целом, нынешний сезон на Бродвее проходит с явным русским акцентом. В начале мая было объявлено, что американская поп-опера "Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года" по мотивам романа "Война и мир" Льва Толстого выдвинута в 12-ти номинациях на премию "Тони", вручаемую за лучшую театральную постановку.

А мюзикл "Анастасия" практически сразу после премьеры номинировали на несколько престижных театральных премий США .В рекордных 13 номинациях постановка выдвинута на нью-йоркскую театральную премию Outer Critics Circle Awards, которую вручает сообщество критиков, освещающих театральную жизнь Нью-Йорка в региональных СМИ. В девяти категориях мюзикл претендует на премию "Drama Desk Award" ("Драма Деск") — это единственная награда, охватывающая все театры США. Кроме того, "Анастасия" может получить и две премии "Тони".

Богачев убежден, что у этой постановки большой международной потенциал. "Она уже вызвала огромный интерес театральных компаний из Европы и Азии, — говорит продюсер. — Прямо на премьере с нами поделились планами продюсеры из Токио: они уже планируют постановку спектакля в 2020 году. Дальше будут Германия, Франция, Канада, Австралия. Мы планируем поставить мюзикл в России в 2018 или 2019 году".

В РФ будет сделана новая постановка, основанная на имеющемся материале. "В творческую команду мы обязательно пригласим российских постановщиков, что позволит сделать мюзикл более исторически правдоподобным и точным, — рассказывает продюсер. — В бродвейской постановке "Анастасии", к примеру, герои бегут из Ленинграда в Париж вместе с артистами дягилевской труппы "Русских сезонов".

Богачев поясняет, что на самом деле, ни Дягилев, ни его "Русские сезоны" никогда не приезжали в Россию. "Дягилев собирал труппу в Европе и гастролировал с ней по всему миру, так ни разу и не посетив нашу страну. Для международной публики на Бродвее такие нюансы не являются важными и существенными, но российские зрители, хорошо знакомые с нашей историей, могут посчитать подобные отступления непозволительной вольностью".

