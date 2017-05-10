Церемония вручения "Грэмми" впервые с 2003 года пройдет в Нью-Йорке

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Церемония награждения главной американской музыкальной премией "Грэмми" в 2018 году состоится в Нью-Йорке, а не в Лос-Анджелесе, где она проходила в течение почти 15 последних лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление организаторов церемонии.

Мероприятие состоится 28 января следующего года на сцене нью-йоркского "Мэдисон-сквер-гарден". В последний раз оно проводилось там в 2003 году.

Как отмечает агентство, решением о переносе церемонии, которая, как ожидается, принесет Нью-Йорку около $200 млн, было принято во многом благодаря стараниям его мэра Билла де Блазио.

Одна из самых престижных в современной музыкальной индустрии наград присуждается ежегодно американской Национальной академией искусства и техники грамзаписи. Первая церемония вручения "Грэмми" состоялась в 1959 году, тогда ее вел Фрэнк Синатра. Ранее города, в которых проходило награждение, периодически менялись, однако с 2004 года постоянным местом проведения шоу являлся Лос-Анджелес.