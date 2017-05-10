МХТ им. А. П. Чехова впервые представит свои постановки в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Московский Художественный театр имени А. П. Чехова (МХТ) под руководством Олега Табакова в июне впервые приедет с гастролями в Астрахань. Артисты представят на сцене ТЮЗа два спектакля - "Механика любви" и "Пролетный гусь", сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры и туризма Астраханской области.

"Для нас гастроли МХТ им А. П. Чехова, которые пройдут с 19 по 22 июня, - знаменательное событие. Во-первых, артисты театра впервые выступят в Астрахани. Во-вторых, к нам ранее привозили классические и академические спектакли, а МХТ им А. П. Чехова представит зрителям современные постановки Новой сцены - "Механика любви" и "Пролетный гусь", - уточнили в пресс-службе.

По данным министерства, столичные артисты привезут с собой декорации и костюмы, так что астраханские театралы "будут смотреть спектакли один в один как в Москве". Откроют свои гастроли в Астрахани столичные артисты постановкой Юрия Кравца по пьесе Марии Зелинской "Хуманитас Инжиниринг" - "Механика любви". В последующие дни астраханские зрители смогут увидеть спектакль "Пролетный гусь" (по мотивам произведений Виктора Астафьева), который был удостоен Государственной премии РФ. В постановке Марины Брусникиной участвуют заслуженные артисты России: Наталья Рогожкина, Алена Хованская, Дарья Юрская, Олег Тополянский, Валерий Трошин, Виктор Хориняк, Эдуард Чекмазов и др.

Гастроли московского театра в Астрахани пройдут в рамках реализации государственной программы "Большие гастроли". Благодаря этому проекту жители Астрахани знакомятся со столичными театрами уже четвертый год подряд. В 2014 году состоялись гастроли Государственного академического Малого театра, в 2015 году - Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, в 2016 году - московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова.

Открылся Московский Художественный театр 14 октября (26 - по новому стилю) 1898 года спектаклем "Царь Федор Иоаннович" А. К. Толстого, который был показан в здании театра "Эрмитаж". С 1902 года МХТ располагается в Камергерском переулке. В 1920 году театр получил статус академического, а в 1932 ему было присвоено имя Чехова. Олег Табаков стал художественным руководителем МХАТ им. А. П. Чехова в 2000 году.