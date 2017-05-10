Скончался актер Владимир Богин, сыгравший Евгения Базарова в "Отцах и детях"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Народный артист России Владимир Богин, сыгравший в фильмах "Таланты и поклонники", "Отцы и дети", "Хождение по мукам", а также во многих спектаклях, ушел из жизни на 71-м году жизни. Об этом говорится на официальном сайте Малого театра, где Богин работал с 1971 года.

"7 мая скончался народный артист России Владимир Георгиевич Богин. Коллектив Малого театра глубоко скорбит и приносит свои соболезнования родным и близким актера", - говорится в сообщении.

Владимир Богин родился 22 декабря 1946 года в Саратове, закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В советском 4-серийном фильме режиссера Вячеслава Никифорова, снятом по одноименному роману Ивана Тургенева "Отцы и дети", он сыграл роль Евгения Базарова. Премьера фильма состоялась 10 июля 1984 года.

С 1971 года Богин работал в Малом театре, где исполнил более 30 ролей. Артист также снялся в таких фильмах, как "Хождение по мукам", "Доходное место", "Отцы и дети".

Он лауреат Государственной премии СССР (1986), заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ.