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Проект "Молодая гвардия" шагает по стране" открылся показом владимирского спектакля в Туле

Культура
10 мая, 15:39 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Актеры Владимирского академического областного драматического театра также посетят Орел, Мценск, Белгород, Ростов-на-Дону, Керчь, Севастополь, Симферополь, Москву и Калининград

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ВЛАДИМИР, 10 мая. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Проект Владимирского академического областного драматического театра "Молодая гвардия" шагает по стране" стартовал в Туле. Накануне, 9 мая, труппа театра в рамках проекта отправилась в гастроли по крупным городам России, в которых состоятся показы спектакля "Молодая гвардия", сообщил ТАСС первый заместитель главы аппарата администрации Владимирской области Виктор Кауров.

"Первый этап пройдет в направлении города-героя Севастополя, а 27 мая актеры выступят на площадке парка "Патриот" (в Московской области - прим. ТАСС) на всероссийском слете движения "Юнармия", где будут представлены все регионы нашей страны. Уже подтверждено решение по Калининграду (показу спектакля в Калининграде - прим. ТАСС), продумываются решения по Берлину", - уточнил Кауров.

В рамках европейской части проекта актеры помимо Тулы посетят Орел, Мценск, Белгород, Ростов-на-Дону, Керчь, Севастополь, Симферополь, Москву и Калининград. Первый спектакль был показан сегодня в доме культуры "Металлургов" в Туле, куда труппа выехала вечером 9 мая. Как ожидается, домой коллектив театра вернется в первых числах июня. А уже в августе проект продолжит гастроли по Сибири, Северу и Дальнему Востоку, и, как ожидается, 2 сентября 2017 года завершит турне выступлением на острове Русский.

Спектакль "Молодая гвардия" в декабре 2016 года уже был показан в Луганске, Макеевке, а также в Краснодоне, где и разворачивается действие романа Александра Фадеева, основанного на реальных событиях 1942-1943 годов. Постановка рассказывает о подпольной организации, действовавшей в оккупированном немцами Краснодоне. Подростки помогали красноармейцам - выпускали листовки и проводили диверсии, в том числе, устроили поджог в здании немецкой биржи труда. После раскрытия организации многие ее члены подверглись пыткам и были казнены.

Премьера спектакля "Молодая гвардия" во владимирском театре состоялась 20 марта 2015 года и была приурочена к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль является лауреатом областной премии в области культуры, искусства и литературы за 2015 год, а также обладателем приза "Бронзовый витязь" XIII Международного театрального форума "Золотой Витязь".

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