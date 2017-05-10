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Прощание с кинокритиком Даниилом Дондуреем состоится 14 мая в Центральном доме литераторов

Культура
10 мая, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Кинокритик скончался 10 мая в Израиле

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Даниил Дондурей

Даниил Дондурей

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Прощание с кинокритиком Даниилом Дондуреем, скончавшимся в Израиле, состоится 14 мая в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 12:00 мск. Об этом ТАСС сообщили в "КиноСоюзе".

Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1975 года по 1981 год работал в Институте истории искусств, после в период с 1981 года по 1986 год в НИИ культуры РСФСР, и, наконец, с 1986 года по 1993 год - в Институте киноискусства. Печатался с 1972 года в журналах "Декоративное искусство", "Смена", "Огонек", "Литературное обозрение", "Искусство кино", "Эксперт", "Вопросы философии", "Знамя", "Отечественные записки".

С 1979 года член Союза художников СССР. С 1982 года - Союза театральных деятелей РСФСР. С 1988 - в Союзе кинематографистов СССР. Секретарь Союза кинематографистов СССР с 1990 года. Член коллегии Госкино РФ с 1991 года. Был главным редактором журнала "Искусство кино". Его работы переведены и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Кубе, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии.

Был членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В 2016 году Дондурей стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника. Ему была вручена почетная награда "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".

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