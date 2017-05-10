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Путин наградил скульптора Переяславца премией им. Жукова за скульптуры у здания Минобороны

Культура
10 мая, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Премии также присуждены первому замглавы совета Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ Виктору Бусловскому и представителям Минобороны РФ и профильных предприятий

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присудил государственную премию имени маршала Советского Союза Георгия Жукова за 2017 год нескольким коллективам и лауреатам, среди которых - представители Минобороны РФ и ряда оборонных предприятий. Указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Российский скульптор, художник Студии военных художников им. М. В. Грекова Минобороны РФ Михаил Переяславец отмечен наградой "за создание скульптурных композиций, установленных перед фасадом здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве, раскрывающих героизм, мужество и боевое братство защитников Отечества в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войны". Первому замглавы совета Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ Виктору Бусловскому премия присуждена за создание литературного проекта "Важнейшие слагаемые Великой Победы".

Премия имени Жукова в области военной науки присуждена ряду представителей Минобороны РФ и профильных предприятий "за научно-техническую и концептуальную разработку перспективной единой системы вооружения и технического обеспечения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ для радиоэлектронного подавления РЛС и средств воздушно-космического базирования, оснащение частей РЭБ новыми технологиями и системами".

Той же премией в области создания вооружения и военной техники отмечены ряд представителей оборонных предприятий "за освоение серийного производства перспективных образцов ракетной техники и комплексное оснащение ими Сухопутных войск в сроки, определенные государственным оборонным заказом".

Государственная премия имени Жукова была учреждена в 1996 году.

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