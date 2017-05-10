Фестиваль "Виват кино России!" в год своего 25-летия бесплатно покажет 142 фильма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Бесплатный показ 142 новых и старых фильмов отечественного кино ждет петербуржцев в дни XXV Всероссийского фестиваля "Виват кино России!", который пройдет 13-17 мая и обещает зрителям встречу со звездами экрана. Об этом сообщила на пресс-конференции в городском комитете по культуре генеральный директор праздника Людмила Томская.

"Из 142 фестивальных лент девять названий входят в конкурсную программу, 77 составляют программы киномарафона и специальных событий, остальные отобраны для спецпоказов", - сказала генеральный директор. Один из таких показов - "Мы наш, мы новый мир построим" во главе с фильмами "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна, "Чапаев" братьев Васильевых, "Ленин в октябре" Михаила Ромма обратит зрителей к событиям 1917 года и представит киноклассику ХХ века. Мероприятие второй год подряд пройдет на Дворцовой площади.

На этот раз программа посвящена юбилейным датам в биографиях композиторов Исаака и Максима Дунаевских - отца и сына, каждый из которых в свою эпоху внес значительный вклад в российскую киномузыку.

Фестиваль откроется в Большом концертном зале "Октябрьский". В семи кинотеатрах города пройдут встречи зрителей с авторами и участниками фильмов - в этом году около 80 артистов подтвердили свое участие в фестивале.

Конкурсные показы будут проходить в кинотеатре "Москва". Жюри в нынешнем году возглавит большой друг фестиваля и постоянный его участник народный артист России режиссер Вадим Абдрашитов. Итоги смотра будут объявлены 17 мая на церемонии закрытия в Молодежном театре на Фонтанке.