Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский певец Григорий Лепс внесен в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец" с формулировкой за "незаконное пересечение государственной границы Украины". В беседе с ТАСС артист заявил, что не занимается политикой.

"Я не занимаюсь политикой, а занимаюсь исключительно творчеством и музыкой", - подчеркнул Лепс.

Ранее в черный список сайта попали российские исполнители Дима Билан, Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Татьяна Липницкая (известна под псевдонимом Бьянка), а также Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве. В него был включен и российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства", а также американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре 2016 года гражданство РФ.

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники RT, ТАСС, "Би-би-си", Reuters, Agence France-Presse, CNN, Bloomberg, "Аль-Джазира", Associated Press, газет The Independent, Liberation и других средств массовой информации.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Григорий Лепс (полная фамилия - Лепсверидзе) - певец, композитор, продюсер, заслуженный артист РФ. В числе самых известных его композиций - "Натали", "Рюмка водки на столе", "Самый лучший день", "Уходи красиво" и другие.