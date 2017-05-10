THR: скончался американский актер Майкл Паркс

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Американский актер Майкл Паркс, наиболее известный зрителям своими работами в фильмах режиссеров Роберта Родригеса и Квентина Тарантино, ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста Джейн Шульман.
О причинах смерти актера информации нет.
Майкл Паркс родился 24 апреля 1940 года в городе Корона (штат Калифорния). Одной из его первых работ стала роль в американском сериале "Семья Маккой" (The Real McCoys, 1957-1963). В начале 90-х Паркс сыграл преступника Жана Рено в культовом американском телесериале "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991).
В 2000-е годы наибольшую известность Парксу принесла роль шерифа Эрла Макгро в картинах Роберта Родригеса и Квентина Тарантино. Он исполнил ее в фильмах "От заката до рассвета" (From Dusk Till Dawn, 1995), "Убить Билла 1" (Kill Bill: Vol. 1, 2003), "Убить Билла 2" (Kill Bill: Vol. 2, 2004), "Доказательство смерти" (Death Proof, 2007) и "Планета страха" (Planet Terror, 2007). Кроме того, на счету Паркса числятся такие сериалы, как "Крутой Уокер" (Walker, Texas Ranger, 1993-2001) и "Она написала убийство" (Murder, She Wrote, 1984-1996), а также киноленты "Операция Арго" (Argo, 2012) и "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012).