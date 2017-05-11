Ансамбль имени Александрова отправится на гастроли в Чехию, Венгрию и Словакию

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в четверг начнет первое европейское турне в новом составе, в ходе которого выступит в городах Чехии и Словакии, а также в столице Венгрии. Об этом сообщил заместитель начальника - художественного руководителя ансамбля Михаил Марушевский.

Гастроли в Чехии станут юбилейными - впервые коллектив посетил эту страну 80 лет назад. С 11 по 22 мая ансамбль даст 14 концертов в 10 городах: Прага, Злин, Брно, Острава, Оломоуц, Градец-Кралове, Пардубице, Либерец, Пльзень и Ческе-Будеевице. В программу войдет классический репертуар "александровцев". В выступлениях в качестве гостей будут задействованы артисты французской цыганской группы Gipsy 4 Ever.

23 мая ансамбль имени Александрова даст единственный концерт в Венгрии - в Будапеште, после чего продолжит гастроли в Словакии. Запланированы 10 концертов в девяти городах республики: в Братиславе, Жилине, Тренчине, Приевидза, Кошице, Попраде, Брезно, Банска-Бистрице и Нитре. Поклонников ждет традиционный репертуар, "включая наиболее полюбившиеся песни военных лет", отметил Марушевский.

Концерты ансамбля будут начинаться с минуты молчания в память о 64 артистах, погибших 25 декабря прошлого года в авиакатастрофе под Сочи.

Гастрольный тур завершится 3 июня.

Нынешнее турне станет вторым выездом нового состава ансамбля за границу: 7 и 8 апреля коллектив дал концерты в Стамбуле, гостями которых стали сотрудники аппарата правительства Турции, представители силовых структур страны и члены аккредитованного дипкорпуса.