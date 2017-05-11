Фестиваль "Петербургская музыкальная весна" откроется программой к 100-летию Октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный фестиваль "Петербургская музыкальная весна" стартует концертом "Революция Александра Блока" в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Программа открытия 53-го музыкального праздника тематически связана со 100-летием Октябрьской революции.

СПЕЦПРОЕКТ 1917. Столкновение с бездной Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

"Центральная тема нынешнего фестиваля - революция 1917 года. Это эпохальное событие будет отмечено в нашей первой программе музыкальными сочинениями по произведениям Блока", - сообщил ТАСС художественный руководитель фестиваля заслуженный деятель искусств России Григорий Корчмар. Прозвучат масштабные кантатно-ораториальные произведения - "Голос из хора" Сергея Слонимского и "Двенадцать" Вадима Салманова, создавшего на тему блоковской поэмы одно из самых значительных своих сочинений крупной формы. Исполнение с большим составом музыкантов и солистов подготовил маэстро Александр Титов, под управлением которого на фестивале за многие годы прозвучали десятки премьер.

Премьеры фестиваля

Программа музыкального форума, который продлится две недели, включает 15 концертов симфонической, хоровой, камерной и эстрадной музыки. Как отметил Корчмар, в Петербурге проходит старейший в стране фестиваль, посвященный современному композиторскому и исполнительскому творчеству, в основном - петербургскому. В списке фестивальных премьер - фантазия-триптих Геннадия Белова для симфонического оркестра B-A-C-H на темы "Искусства фуги", "Пир во время чумы" Петра Геккера на сюжет пушкинской маленькой трагедии, симфоническая сюита "Ассоль. Алые паруса" Леонида Резетдинова, "Дифирамб любви" для симфонического оркестра Владимира Сапожникова, трио "Старый метроном" Александра Туника, произведение "Енисей" для симфонического оркестра Михаила Крутика, посвятившего свое сочинение Красноярскому академическому симфоническому оркестру.

В память о прошлом

В концертных программах будут отмечены памятные даты ушедших из жизни петербургских композиторов - Василия Соловьева-Седого, Владислава Успенского, Олега Хромушина, Бориса Архимандритова, Станислава Пожлакова, Владислава Кладницкого, Марка Самойлова. Совместное заседание творческих секций и ассоциаций Союза композиторов Санкт-Петербурга будет посвящено 100-летию со дня рождения музыковеда Александра Пэн-Чернова.

В программе "По страницам петербургской романсовой лирики" в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра прозвучат образцы вокальной камерной музыки разных лет.

Концерт-закрытие "Люблю тебя!" в Малом зале Филармонии посвятят 50-летию основания женского хора Музыкального училища имени Николая Римского-Корсакова. В этот вечер хор исполнит лучшие произведения из своего многолетнего репертуара, а также впервые представит ряд новых сочинений.

На все концерты "Весны" вход свободный. Фестиваль, ставший одним из культурных брендов Северной столицы, проходит под патронатом губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.