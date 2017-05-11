Иго Микитас — русский гигант таиландского кино

В киноиндустрии Таиланда произошло крупное событие. В начале мая в прокат вышел фильм "Плохой гений" (Bad Genius, 2017), собравший 100 млн батов (около $2,8 млн) за первую неделю проката. Одну из ролей в этой картине сыграл россиянин греческого происхождения Иго Микитас, пока единственный узнаваемый российский актер в таиландском кинематографе. О том, как выпускник журфака МГУ попал на экраны "королевства улыбок" — в материале ТАСС.

За несколько дней до премьеры Иго Микитас позирует на коммерческой фотосессии с одной из местных моделей. Задача оказалась непростой. Чтобы хоть как-то оказаться вровень с двухметровым актером, девушка взбирается на подставку, но Иго все равно приходится склонить к ней голову. Во время же съемок кино проблема роста решается проще – один из актеров становится ближе, а другой дальше от камеры. Впрочем, Микитасу не приходится страдать от нестандартных размеров. Наоборот, все 197 см для него, скорее, конкурентное преимущество. Особенно в таиландском кино, где большинство актеров, как минимум, на две головы его ниже.

"Меня тут часто называют гигантом. Я и сам люблю пошутить на эту тему", - признается Иго Микитас. – Согласитесь, с такими данными мне гораздо проще создать угрожающий образ". В новой картине "Плохой гений" герой Иго по имени Мистер Икс именно такой – жесткий и ужасающий. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о подтасовке результатов вступительных экзаменов в лучшие учебные заведения мира. Главные герои картины, парочка юных "гениев" Линн и Банк отправляется в Австралию, чтобы успеть сдать экзамены на час раньше, чем они начнутся в Таиланде, а затем отправить правильные ответы в Бангкок, где им обещано многомиллионное вознаграждение. Однако на пути у смышленых подельников встает Мистер Икс, следователь под прикрытием, начальник приемной комиссии в университете в Сиднее.

Бюджет кинокартины, снимавшейся в Бангкоке и Сиднее, составил 60 млн. батов ($1,7 млн). По меркам таиландского кинематографа, сумма весьма внушительная. Тем не менее, фильм окупился буквально за несколько дней, а Иго Микитаса теперь узнают на улицах таиландской столицы.

Режиссером ленты выступил Наттавут Пхунпхирия хорошо известный местному зрителю по фильму "Обратный отсчет" (Countdown, 2012), который несколько лет назад был признан местными критиками лучшей картиной года и выдвинут Таиландом на соискание Оскара, но, в итоге, так и не попал в список номинантов.

После Таиланда у "Плохого гения" впереди прокат по странам Азии, а также показы в Австралии. "Мне кажется, получился очень неплохой и динамичный фильм, который будет интересен не только в Таиланде", - считает Иго Микитас. Его герой в фильме стал главным препятствием на пути юных мошенников к крупному вознаграждению и реальным источником напряжения на экране. Актер вспоминает, как ему приходилось буквально запугивать своих коллег по площадке. "По просьбе режиссера приходилось орать на них так, чтобы на лицах появлялся животный страх. Меня даже просили не общаться с актерами за рамками съемок. Они должны были меня, действительно, бояться", - вспоминает Микитас.

"Плохой" парень из 90-ых

Умение играть, действительно, плохого парня, как считает сам Иго Микитас, к нему пришло из жизненного опыта. Говорит, будто по нажатию кнопки легко перевоплощается в самого отъявленного злодея. "Собственный бизнес в 90-ые в России оставил мне несколько переломанных костей и даже ножевых шрамов, а также колоссальный жизненный опыт. – вспоминает актер. - Это был настоящий Дикий Запад: если ты выжил, значит, зачем-то этому миру ты еще понадобишься. На формирование моего характера 90-ые оказали, пожалуй, даже большее влияние, чем предыдущая армейская служба в спецназе".

Фактически я занимаюсь кинематографом всего два года. За это время удалось сняться в десяти кинокартинах и не только в Таиланде

Бизнес, занятие спортом и учеба в МГУ – все это осталось в далеком прошлом. В 2008 Микитас вместе с семьей переехал в Новую Зеландию, где, собственно, впервые столкнулся с кинопроизводством. На эпизодическую роль советского офицера его пригласили в сериал Neverland производства компании "Фуджифильм", рассказывающий о японских военнопленных после Второй мировой войны. "Роль была крошечной - им просто нужен был фактурный парень, но мне понравилось. К тому же, заплатили 500 долларов", - с улыбкой вспоминает Иго Микитас.

Однако его жизнь изменила не эта кинокартина, а последующий развод. Оставшись в 45 лет один, Иго решил круто поменять жизнь. Переехал из Новой Зеландии в Бангкок, где начал понемногу приобщаться к миру кино. "Фактически я занимаюсь кинематографом всего два года. За это время удалось сняться в десяти кинокартинах и не только в Таиланде", - рассказал Микитас.

Первой работой стало участие в студенческом фильме в Бангкоке, где Иго сыграл босса иностранной мафии. Образ "плохого парня с мозгами" удается ему пока лучше всего. В голландской картине режиссера Салара Зарзы "Отмщение" (Out for Vengeance), выход на экраны которой ожидается в этом году, Микитас сыграл правую руку главаря русской мафии. "Это проект патронируется Жан-Клодом Ван Даммом. В прошлом году я провел несколько месяцев в Бельгии и Голландии, участвуя в съемках. Очень было интересно работать с Майклом Кисси, фильмы с участием которого - "Кровавый спорт", "Кикбоксер" – я смотрел, как теперь кажется, еще в прошлой жизни", - говорит Иго Микитас.

Бандитский Голливуд

Свою дальнейшую актерскую судьбу Иго Микитас видит не в Бангкоке, а в Голливуде. Он уверен, что попытать счастье в "фабрике грез" удастся уже в ближайшее время. "Очень бы хотелось когда-нибудь сыграть русского злодея, который, в итоге, спасет весь мир и всем станет ясно, что мы на самом деле прекрасные люди. Хотелось бы влюбить публику именно в русского героя", - мечтает актер.

Пока же в Голливуде таких фильмов не снимают. "Плохих парней" из России на широком западном экране, действительно, хватает, но едва ли они способны взывать какие-либо светлые чувства. Иго уже несколько раз пробовался на роли криминальных элементов из РФ в американском кинематографе, но получал отказ. "Мне говорили, что у меня слишком благородное лицо. Им же был нужен кто-то, мягко говоря, попроще", - отмечает он.

Таиланд кинематографический

В Таиланде Иго Микитас пока единственный российский актер, добившийся серьезных результатов. Немало живущих здесь россиян можно встретить среди актеров массовки, готовых работать за стандартную ставку в $57 в день. Относительно дешевое кинопроизводство притягивает сегодня в королевство кинопроизводителей из разных концов света. Кроме того, с 2015 года существует специальная государственная программа поддержки, по которой бюджет страны компенсируют кинокомпаниям 15% средств, потраченных на территории королевства. При этом сумма затрат должна быть не ниже $2,8 млн.

Таиландские СМИ писали, что правительство озадачилось проблемой материального стимулирования иностранных кинопроизводителей два года назад после того, как создатели седьмого эпизода культовых "Звездных воин" для съемок ленты предпочли Таиланду Великобританию. Это обстоятельство, как утверждают газетчики, крайне расстроило премьер-министра королевства Праюта Чан-Очу.

В том, что магия кино напрямую влияет на туристическую отрасль, в Таиланде убедились еще в 2012 году. Тогда на севере королевства в провинции Чиангмай была снята китайская комедия "Неразбериха в Таиланде" (Lost in Thailand, 2012). Популярность этой ленты буквально "взорвала" местную туриндустрию. После выхода фильма на экран число туристов из Китая, посетивших север Таиланда, выросло в разы.

Есть и другие весьма красноречивые примеры, когда в туризме не обошлось без влияния важнейшего из искусств. Живописный залив Мая бэй, расположенный на одном из островов архипелага Пхи-Пхи в Андаманском море, стал туристической Меккой после того, как "засветился" в картине "Пляж" (The Beach, 2000) с Леонардо ДиКаприо. А любой бангкокский таксист знает куда везти, если пассажир упомянет фильм "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" (The Hangover Part II, 2011), где во всей красе предстал один из лучших баров на крыше местного небоскреба Lebua Tower.

Впрочем, большое голливудское кино в Таиланде случается не так часто, как азиатское. По данным министерства туризма и спорта, в 2013 году на территории королевства работали 717 иностранных съемочных групп. Большая часть из них (150) приходилась на кинопроизводителей из Индии. Еще 140 работ в Таиланде снимали компании из Японии, 38 из Гонконга, 34 из США, по 29 производств на счету у продакшнов из Китая и Южной Кореи.

Стоит пояснить, что в данной статистике речь идет о всех видах производства – художественных и документальных фильмах, рекламе, сериалах и т.д. Что касается, к примеру, отдельно художественных фильмов, то в 2013 году в Таиланде были отсняты 67 кинокартин. После военного переворота в 2014 году в отрасли последовало определенное снижение, однако на фоне дальнейшей стабилизации политической обстановки в королевстве, ситуация постепенно исправляется.

Согласно официальным данным, только с января по март этого года в Таиланде работали 239 иностранных съемочных групп, оставив здесь 900 млн. батов ($25,7 млн). По прогнозу департамента по туризму, в 2017 году объем средств со стороны иностранных продакшнов может достигнуть 4 млрд. батов ($114,3 млн).

Российские продюсеры пока не слишком активно используют Таиланд как площадку для кинопроизводства, несмотря на то, что ежегодно именно здесь отдыхают более миллиона наших сограждан. В 2005 году на российские экраны вышла комедия "Тайский вояж Степаныча" с Ильей Олейниковым и Любовью Полищук в главных ролях. В Таиланде также проходили съемки таких отечественных полнометражных фильмов, как "Любовь в большом городе 2" (2010), "На крючке" (2008) и сериала "Остров ненужных людей" (2011).

Иго Микитас признается, что за два года жизни и работы в Бангкоке держал в руках пару российских сценариев фильмов, которые предполагалось снять в Таиланде. Однако старт ни одному из этих проектов так и не был дан. "В основном, россиянами в Таиланде снимаются какие-то любительские, небольшие фильмы, которые не выходят в широкий прокат", - говорит Микитас.

Снять новые фильмы в Таиланде в ближайшее время обещает обладатель российского паспорта Стивен Сигал. Год назад голливудский актер, продюсер и режиссер на встрече с таиландскими парламентариями заявил, что планирует основать в Бангкоке собственную продюсерскую компанию и снять две новые кинокартины.

Алексей Сковоронский