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Дмитрий Певцов откроет театральную студию

Культура
11 мая, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В настоящий момент Дмитрий Певцов и его коллеги занимаются поисками площадки и собирают репертуар будущего театра

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ Дмитрий Певцов намерен создать студию "Певцов-театр" на базе студенческого курса, который он и его супруга, народная артистка России Ольга Дроздова ведут в Институте современного искусства. Об этом он сообщил на пресс- конференции в ТАСС, посвященной 25-летию вуза.

"Мы сыграли уже под сто спектаклей - это случай небывалый для студенческого курса. Пытаемся сделать из них театр, и, думаю, это будет основа театра под скромным названием "Студия "Певцов-театр", - сказал он.

В настоящее время артист с коллегами собирают репертуар будущего театра, а также ведут переговоры с властями столицы о поиске площадки.

Певцов и Дроздова набрали студенческий курс четыре года назад по предложению руководства вуза, которое дало "карт-бланш в смысле педагогов", так что актеры лично подбирали преподавательский состав.

По словам Певцова, к своим студентам они относятся как к собственным детям и так же строго с них спрашивают.

"Мы называем студентов своими детьми, они стали частью нашей семьи. Мы не даем им ни спать, ни отдыхать, они пашут с 9 утра до 21, 22, 23 часов вечера. Но зато у нас уже есть в репертуаре шесть спектаклей, еще два готовятся к постановке, причем мы уже начали играть с ними на одной сцене", - подчеркнул он.

О вузе-юбиляре

Датой основания Института современного искусства (ИСИ) считается 11 мая 1992 года. С тех пор его ректором является Ирина Сухолет. Это один из первых негосударственных вузов в России, получивший лицензию номер 1.

Первоначально в ИСИ обучались около 400 студентов по шести специальностям. В настоящее время общее количество студентов вуза составляет 1400 человек, которые обучаются по 25 программам высшего образования.

В числе преподавателей значатся 34 народных артиста и заслуженных деятеля искусств. Впрочем, среди выпускников уже очень много заслуженных артистов РФ. Но самое главное, как отмечают в руководстве вуза, 90% выпускников работают по профессиям, которые они получили в ИСИ.

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