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Похороны Даниила Дондурея пройдут на Троекуровском кладбище 14 мая

Культура
11 мая, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Прощание с кинокритиком пройдет в Центральном доме литераторов

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Даниил Дондурей

Даниил Дондурей

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Похороны кинокритика Даниила Дондурея, скончавшегося 10 мая в Израиле, пройдут 14 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении для прессы на сайте "КиноСоюза".

Прощание с Дондуреем состоится в воскресенье в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 12:00 мск.

Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1975 года по 1981 год работал в Институте истории искусств, в период с 1981 года по 1986 год - в НИИ культуры РСФСР, с 1986 года по 1993 год - в Институте киноискусства. Печатался с 1972 года в журналах "Декоративное искусство", "Смена", "Огонек", "Литературное обозрение", "Искусство кино", "Эксперт", "Вопросы философии", "Знамя", "Отечественные записки".

С 1979 года член Союза художников СССР, с 1982 года - Союза театральных деятелей РСФСР, с 1988 - в Союзе кинематографистов СССР. Секретарь Союза кинематографистов СССР с 1990 года. Член коллегии Госкино РФ с 1991 года, также был главным редактором журнала "Искусство кино". Его работы переведены и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии и на Кубе.

Был членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В 2016 году Дондурей стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника. Ему была вручена почетная награда "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".

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