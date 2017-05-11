Фирма "Мелодия" представила новую "живую" запись

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" представила продолжение серии "Мелодия априори" - "Квинтет+" с участием пианистки Людмилы Берлинской и струнного ансамбля "Новый русский квартет". Об этом сообщили в пресс-службе звукозаписывающей компании.

"Живая" запись проводилась осенью 2016 года в Малом зале Московской консерватории. Диск продолжает серию, первым выпуском которой стали "Низкие струнные" в январе 2017 года.

В основе программы - два масштабных произведения: фортепианные квинтеты Николая Метнера и Дмитрия Шостаковича. Законченное в 1948 году сочинение Метнера стало его последней работой, произведение Шостаковича относится к еще довоенному периоду. Также на диске записаны два ансамбля для фортепиано и струнных с участием кларнета - "Увертюра на еврейские темы" (1919) Сергея Прокофьева и Секстет (2016) современного московского композитора Алексея Курбатова. В записи принял участие один из лучших кларнетистов России Игорь Федоров.

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Серия "Мелодия априори" стала первой в новейшей истории компании "живой" записью концертов классической музыки. Осенью 2016 года компания записала серию из четырех концертов, в которых молодые музыканты, имеющие успешные сольные карьеры, сыграли в камерных ансамблях - от дуэтов до секстетов. Помимо "Низких струнных" и "Квинтет+" в Малом зале Московской консерватории были исполнены фортепианные трио "3х3" и программа "Liederabend. Хуго Вольф. "Стихотворения Эдуарда Мерике для голоса и фортепиано".

"Мелодия" - советская и российская фирма звукозаписи. Основана в 1964 году.