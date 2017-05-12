Пресс-конференция, посвященная ситуации вокруг наследия Рерихов. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная спорной ситуации вокруг российского наследия семьи Рерихов.

Советник министра культуры РФ Кирилл Рыбак, генеральный директор Музея Востока Александр Седов, директор Музея Рерихов Тигран Мкртычев, главный хранитель Музея Рериха (Нью-Йорк) Дмитрий Попов и президент Национального рериховского комитета Александр Лосюко рассказывают о планах по созданию государственного Музея Рерихов – филиала Музея Востока, о скандальных событиях вокруг передачи в федеральную собственность усадьбы Лопухиных, где располагался Международный центр Рерихов (МЦР), и отношении к происходящему рериховской общественности.

Арбитражный суд Москвы 20 марта 2017 года удовлетворил иск Музея Востока о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных. Позже, 4 апреля, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных, принятое в 2015 году. 28 апреля состоялось выселение МЦР, сменилась охрана, были опечатаны помещения. В скором времени будет создана специальная комиссия по определению принадлежности наследия Николая и Святослава Рерихов.