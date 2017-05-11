Актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон хочет попробовать себя на посту президента США

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НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Знаменитый голливудский актер, продюсер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон подумывает о том, чтобы побороться за пост президента США. Об этом он заявил в интервью журналу GQ.
Покорив Голливуд, звезда серии фильмов "Форсаж" решил начать политическую карьеру и, возможно, вступить в президентскую гонку. "Мне все это чаще приходит в голову с прошлого года, - сказал он. - Думаю, это реальная возможность".
Джонсон не стал раскрывать свои политические пристрастия, однако четко дал понять, что совершенно не поддерживает иммиграционную политику президента Дональда Трампа. "Я полностью не согласен с этим, - подчеркнул он. - Я верю в инклюзивность".
45-летний актер не поддержал ни одного из кандидатов в президенты на выборах в США в 2016 году, несмотря на настойчивые призывы сделать это как со стороны Демократической, так и Республиканской партий, отмечает GQ.
Многократный чемпион мира по рестленгу, Джонсон сыграл в таких блокбастерах, как "Царь скорпионов" (The Scorpion King, 2002), "Геракл" (Hercules, 2014), "Широко шагая" (Walking Tall, 2004) и многих других. По версии журнала Forbes, за период с середины 2015 года по лето 2016 года он заработал $64,5 млн, заняв на тот период первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира.
В истории США уже были случаи, когда удачливые актеры делали успешную политическую карьеру. Наиболее яркие примеры - это Рональд Рейган, занимавший пост губернатора штата Калифорния в 1967-1975 гг. и ставший 40-м президентом США (1981-1989), а также Арнольд Шварценеггер, находившийся на посту губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год.