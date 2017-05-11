ТВ Болгарии прокомментировало публикации о посещении Крыма участником "Евровидения"

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СОФИЯ, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарское национальное телевидение (БНТ) выступило с официальным комментарием в связи с появлением публикаций о посещении болгарским участником "Евровидения" Кристианом Костовым территории Крыма в 2014 году.
"1 июня 2014 года Кристиан Костов посетил Крым всего в течение нескольких часов в составе группы детей-талантов в музыкальном формате The Voice Kids российского телевидения. Концерт был посвящен Международному дню детей, Кристиан исполнил две песни на английском и украинском языке". БНТ подчеркивает, что "Кристиану Костову в тот момент было 14 лет и его не сопровождали родители", также от них не требовали согласия на выступление.
11 мая 17-летний Кристиан Костов, имеющий болгарское и российское гражданства, выступит во втором полуфинале, вместе с исполнителями из Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Белоруссии. Среди них, согласно проведенной жеребьевке, должна была быть и россиянка Юлия Самойлова, которой украинские власти запретили въезд в страну из-за выступления в Крыму. От предложений Европейского вещательного союза организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается и от самой трансляции "Евровидения" в России.
В финале "Евровидения", который пройдет 13 мая, согласно правилам конкурса примут участие победители полуфиналов, а также представители пяти основных спонсоров "Евровидения" - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии - и страны-хозяйки - Украины. Победитель "Евровидения" получит приз в виде хрустального микрофона. Следующий конкурс будет проведен в одном из городов страны-победительницы.