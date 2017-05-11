Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Очередной фестиваль искусств "Черешневый лес" открылся премьерой мюзикла режиссера Максима Диденко "Цирк" с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли, передает корреспондент ТАСС.
Как сообщил на пресс-конференции режиссер спектакля Диденко, он был вдохновлен одноименным фильмом Григория Александрова, но "создал совершенно самостоятельное произведение" . Метод "ретро-футуризма", использованный в постановке, Диденко описал как "представление наших бабушек в молодости, как бы их потомки жили в СССР спустя 70 лет".
"Когда я смотрел фильм в детстве, возникало ощущение, что я живу в идеальной стране с идеальными людьми, - объяснил режиссер. - Теперь у меня разнообразные впечатления на счет родины. Хотелось создать спектакль, который, при всех сложностях окружающей реальности, позволял бы нам любить и свою страну, и свой народ".
Создать фантастический мир в синем цвете режиссеру помогла сценограф Мария Трегубова. Работа над спектаклем заняла 2,5 месяца. Музыку на слова поэта Василия Лебедева-Кумача и некоторые мотивы Исаака Дунаевского написал Иван Кушнир, с которым Диденко работает уже пять лет. В постановке звучит живая музыка.
По словам Диденко, главным фокусом в "Цирке" становится то, что "драматические сцены решены как киносцены и транслируются на гигантский экран, так что зрители больше смотрят кино, чем театр".
На главную роль - эквилибристки - режиссер пригласил свою любимую актрису Ингеборгу Дапкунайте, поработать с которой мечтал с детства. "Это история про любовь и про то, что мы хотим взлететь с ее помощью, - рассказала Дапкунайте. - Мы пытаемся создать магию театра, магию истории".