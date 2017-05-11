Документалист и сценарист Галина Шергова скончалась на 94-м году жизни

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Легенда советского и российского телевидения, сценарист и поэт Галина Шергова скончалась на 94-м году жизни. Об этом в четверг сообщил президент Национальной ассоциации радиовещателей Эдуард Сагалаев на своей странице в Facebook.

"Умерла Галина Михайловна Шергова - яркая звезда советского и российского телевидения, автор и ведущая многих документальных фильмов и программ, писатель, поэтесса, лауреат Государственной премии СССР за цикл фильмов "Наша биография", - написал Сагалаев.

Он напомнил, что Шергова участвовала в Великой Отечественной войне, была ранена. "Ее жизнь - пример служения своей стране и любимому делу - телевидению, кино, культуре, - добавил он. - 9 мая я поздравил ее с Днем Победы, ничто не предвещало ее печальной кончины".

Шергова родилась 31 августа 1923 года в Чите в семье врачей. В 1943 году, будучи студенткой Литературного института имени Горького, добровольно ушла на фронт, служила в газете. После тяжелого ранения и восстановления продолжила учебу. 15 лет Шергова была специальным корреспондентом журнала "Огонек". В 1950-е годы Галина Шергова занялась документалистикой, а чуть позже начала работать на телевидении.

Она является автором более 150 документальных и художественных фильмов, была художественным руководителем 60-серийной телеэпопеи "Наша биография". Работала над проектами "Стратегия победы", "Несокрушимая и легендарная". Шергова известна зрителям как автор программ "Ужель та самая Татьяна?", "Легенда и быль о Дашковой" и многих других.

Шергова была удостоена премии "ТЭФИ" в номинации "Легенда российского телевидения". Среди ее государственных наград - орден Отечественной войны II степени, медаль "За боевые заслуги".