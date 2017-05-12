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На "Евровидении-2017" определены все финалисты

Культура
12 мая, 0:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, мая. /ТАСС

Всего во втором полуфинале принимали участие исполнители из 18 стран

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Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение" завершился на сцене Международного выставочного центра в Киеве. Право представить свои страны в финале завоевали артисты из Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Всего во втором полуфинале принимали участие исполнители из 18 стран. Восемь участников состязания - Сербия, Македония, Мальта, Ирландия, Сан-Марино, Швейцария, Литва и Эстония - по итогам голосования в финал не прошли.

Среди конкурсантов сегодня должна была оказаться и российская певица Юлия Самойлова. Однако Киев отказался пропустить ее на территорию Украины из-за выступления в Крыму. От последовавших на этом фоне предложений Европейского вещательного союза организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается и от самой трансляции "Евровидения".

Кроме выступлений артистов этот полуфинал запомнился первым в истории конкурса предложением "руки и сердца" в прямом эфире: кольцо от жениха согласилась принять певица из Македонии Яна Бурческа.

Первый полуфинал прошел 9 мая. В нем приняли участие 18 конкурсантов. Победителями стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Право претендовать на победу потеряли Албания, Чехия, Финляндия, Грузия, Исландия, Латвия, Черногория, Словения.

Финал "Евровидения" пройдет 13 мая. По правилам конкурса в нем примут участие победители полуфиналов, а также представители пяти основных спонсоров "Евровидения" - Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии - и принимающей страны. Победитель "Евровидения" получит приз в виде хрустального микрофона. Следующий конкурс будет проведен в одном из городов страны-победительницы.

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