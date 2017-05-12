Ансамбль имени Александрова собрал аншлаг на первом концерте в Чехии

ПРАГА, 12 мая. /ТАСС/. Первый из запланированных 14 концертов ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова прошел в чешском городе Злин (Южная Моравия) в четверг при полном аншлаге, передает корреспондент ТАСС.

Музыкальный коллектив исполнил свой классический репертуар, чешский народный фольклор, а также песни известного эстрадного певца республики Карела Готта. Кроме того, "Калинка" и "Катюша" чередовались оперными ариями и джазовой музыкой. Отдельную песню ансамбль имени Александрова посвятил своим погибшим коллегам - 64 артистам, разбившимся 25 декабря прошлого года в авиакатастрофе в Черном море.

Публика стоя аплодировала российскому коллективу и вызывала артистов на бис.

Кроме Злина, ансамбль выступит с гастролями в Праге, Брно, Остраве, Оломоуце, Градец-Кралове, Пардубице, Либереце, Пльзене и Ческе-Будеевице, турне продлится до 22 мая.

Впервые ансамбль имени Александрова выступил в Чехословакии в 1937 году, когда после одного из концертов советских артистов стихийно прошла антифашистская демонстрация.

После завершения гастролей в Чешской Республике музыкальный коллектив направится в Венгрию и Словакию. В Москву ансамбль вернется 4 июня.