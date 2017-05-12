Режиссеры современных фильмов о Москве встретятся со столичными зрителями

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. В столице пройдут показы девяти фильмов из шорт-листа приза мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве". В рамках конкурсной программы режиссеры четырех картин проведут встречи со зрителями, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Встречи с создателями картин пройдут с 17 по 24 мая в кинотеатрах сети "Московское кино". 17 мая в 19:30 в кинотеатре "Звезда" режиссер Анна Меликян представит свою ленту "Про любовь". Фильм Михаила Местецкого "Тряпичный союз" 19 мая можно будет увидеть в кинотеатре "Юность".

20 мая в кинотеатре "Полет" пройдет показ картины "Хороший мальчик" и встреча с творческой командой проекта: режиссером Оксаной Карас, продюсером Василием Соловьевым и актерами Семеном Трескуновым и Ириной Денисовой. Встретиться с режиссером Андреем Зайцевым и посмотреть его картину "14+" можно в "Факеле" 21 мая.

Конкурс на приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве" проводят в этом году впервые; на награду претендуют картины, снятые за последние пять лет, действие которых происходит в Москве. Призовой фонд конкурса - 100 млн рублей.

Победителя выберет конкурсная комиссия, зрители могут дать лентам дополнительные баллы. В шорт-лист премии также вошли фильмы "Духless", "Духless-2", "Коллектор", "Хардкор" и "Ближе, чем кажется".