Алексей Рыбников избран председателем совета Союза композиторов РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Народный артист России, создатель рок-оперы "Юнона и Авось" Алексей Рыбников стал председателем совета Союза композиторов РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе творческой организации.

В конце марта 2017 года Союз композиторов РФ объявил о том, что находится на грани банкротства - из-за "непрозрачной" работы бывшего менеджмента задолженность организации только перед налоговыми органами составляла более 7 млн рублей. Для урегулирования этих вопросов было решено 11 мая провести внеочередной съезд этой организации, чтобы утвердить новую редакцию устава и сформировать новые органы управления.

"Одной из ключевых тем повестки заседания внеочередного съезда стало избрание нового состава органов управления и, в том числе, членов совета Союза композиторов, - отметили в пресс-службе. - В совет вошло 30 человек, его председателем избран композитор, народный артист РФ Алексей Рыбников, почетным председателем совета стал композитор, народный артист РФ Александр Чайковский".

"История Союза композиторов России началась еще в 1960 году, - привели в пресс-службе слова Рыбникова. - Это была по-настоящему великая организация, которая поддерживала представителей творческих профессий, создавала комфортные условия для работы и товарищеской взаимопомощи. Сейчас ситуация изменилась, и наша задача - приложить все возможные усилия, чтобы восстановить авторитет этой когда-то сильнейшей профессиональной организации".

Также участники съезда избрали правление Союза композиторов, председателем которого стал народный артист РФ и Республики Татарстан Рашид Калимуллин.

Генеральным директором Союза назначена заместитель генерального директора АО "Фирма Мелодия" Карина Абрамян.

Итоги финансовой поверки

Кроме того, на встрече обсудили и итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза. "Были выявлены многочисленные нарушения в работе предыдущего менеджмента Союза композиторов России, которые и привели к многомиллионной задолженности, - рассказала ТАСС Карина Абрамян. - Решением съезда от должности заместителя председателя Союза был освобожден Игорь Рингер, в чьей компетенции были финансово-хозяйственные вопросы".

Сотрудничество с Российским музыкальным союзом

На съезде затронули и вопросы дальнейшего сотрудничества с командой Российского музыкального союза (РМС). Оно позволит, считают в Союзе композиторов, "не только разрешить существующие финансовые и организационные проблемы, но и восстановить сотрудничество с зарубежными композиторскими объединениями и композиторскими организациями стран ЕврАзЭС, установить новые связи с творческими гильдиями разных стран, так как именно РМС является членом IMC (Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО) и EMC (Европейский музыкальный совет)".

О Союзе композиторов

Союз композиторов России - Всероссийская общественная организация, объединяющая профессиональных композиторов и музыковедов из 48 регионов РФ. Он является правопреемником основанного в 1960 году Союза композиторов РСФСР. На первом учредительном съезде, состоявшемся в Москве в апреле 1960 года, первым секретарем правления был избран Дмитрий Шостакович.