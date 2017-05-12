Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алексей Рыбников избран председателем совета Союза композиторов РФ

Культура
12 мая, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Создатель рок-оперы "Юнона и Авось" заявил, что намерен "приложить все возможные усилия, чтобы восстановить авторитет этой когда-то сильнейшей профессиональной организации"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Рыбников

Алексей Рыбников

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Народный артист России, создатель рок-оперы "Юнона и Авось" Алексей Рыбников стал председателем совета Союза композиторов РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе творческой организации.

В конце марта 2017 года Союз композиторов РФ объявил о том, что находится на грани банкротства - из-за "непрозрачной" работы бывшего менеджмента задолженность организации только перед налоговыми органами составляла более 7 млн рублей. Для урегулирования этих вопросов было решено 11 мая провести внеочередной съезд этой организации, чтобы утвердить новую редакцию устава и сформировать новые органы управления.

"Одной из ключевых тем повестки заседания внеочередного съезда стало избрание нового состава органов управления и, в том числе, членов совета Союза композиторов, - отметили в пресс-службе. - В совет вошло 30 человек, его председателем избран композитор, народный артист РФ Алексей Рыбников, почетным председателем совета стал композитор, народный артист РФ Александр Чайковский".

"История Союза композиторов России началась еще в 1960 году, - привели в пресс-службе слова Рыбникова. - Это была по-настоящему великая организация, которая поддерживала представителей творческих профессий, создавала комфортные условия для работы и товарищеской взаимопомощи. Сейчас ситуация изменилась, и наша задача - приложить все возможные усилия, чтобы восстановить авторитет этой когда-то сильнейшей профессиональной организации".

Также участники съезда избрали правление Союза композиторов, председателем которого стал народный артист РФ и Республики Татарстан Рашид Калимуллин.

Генеральным директором Союза назначена заместитель генерального директора АО "Фирма Мелодия" Карина Абрамян.

Итоги финансовой поверки

Кроме того, на встрече обсудили и итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза. "Были выявлены многочисленные нарушения в работе предыдущего менеджмента Союза композиторов России, которые и привели к многомиллионной задолженности, - рассказала ТАСС Карина Абрамян. - Решением съезда от должности заместителя председателя Союза был освобожден Игорь Рингер, в чьей компетенции были финансово-хозяйственные вопросы".

Сотрудничество с Российским музыкальным союзом

На съезде затронули и вопросы дальнейшего сотрудничества с командой Российского музыкального союза (РМС). Оно позволит, считают в Союзе композиторов, "не только разрешить существующие финансовые и организационные проблемы, но и восстановить сотрудничество с зарубежными композиторскими объединениями и композиторскими организациями стран ЕврАзЭС, установить новые связи с творческими гильдиями разных стран, так как именно РМС является членом IMC (Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО) и EMC (Европейский музыкальный совет)".

О Союзе композиторов

Союз композиторов России - Всероссийская общественная организация, объединяющая профессиональных композиторов и музыковедов из 48 регионов РФ. Он является правопреемником основанного в 1960 году Союза композиторов РСФСР. На первом учредительном съезде, состоявшемся в Москве в апреле 1960 года, первым секретарем правления был избран Дмитрий Шостакович.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
14
Made for Lovin’ You: концерт Kiss в "Олимпийском"
8
"Хрупкий мир": в Москве проходит чемпионат по скульптуре из песка
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
3
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
4
МО РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем 9 мая
5
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
6
В Крыму официально началось строительство федеральной трассы "Таврида"
7
Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама