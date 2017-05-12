Камерный ансамбль Башмета "Солисты Москвы" даст большой юбилейный концерт

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" отметит 25-летие концертом 20 мая в Большом зале Московской консерватории, где вместе с поклонниками вспомнит вехи развития коллектива и его основные успехи. Об этом в интервью ТАСС сообщил художественный руководитель ансамбля, народный артист СССР Юрий Башмет.
"Дадим большой концерт 20 мая. Будем акцентировать внимание на том, чем же мы отличаемся как коллектив, что особенного в нашей истории. Конечно, всего в один концерт не вместить, но мы попробуем основные какие-то эмоциональные вещи вспомнить с большой теплотой", - сказал Башмет.
Среди основных достижений "Солистов Москвы" - разрешение играть на инструментах из собрания Государственной коллекции музыкальных инструментов.
"И мы, и слушатели имели возможность услышать в мире небывалое - как одновременно звучат 20 скрипок Страдивари. Сам мастер, наверное, об этом не мечтал", - отметил маэстро.
На концерте вспомнят произведения, написанные специально для ансамбля, созданные с его участием музыкальные фестивали, образовательные центры и многое другое.
"В конце концов, вспомним, что "Солисты Москвы" - единственный российский камерный оркестр-обладатель премии "Грэмми", - подчеркнул дирижер.
Башмет добавил, что более половины участников ансамбля сегодня - те же, что стояли у истоков "Солистов Москвы".
Камерный ансамбль "Солисты Москвы" основан маэстро Юрием Башметом в 1992 году. В его состав вошли выпускники и аспиранты Московской консерватории. Коллектив активно гастролирует как в России, так и за рубежом, выступая на известнейших сценах мира. Среди них "Карнеги-холл" (Нью- Йорк), "Консертгебау" (Амстердам) и "Музикферайн" (Вена).
В 2008 году "Солисты Москвы" были удостоены престижной музыкальной премии "Грэмми" в номинации "Лучшее выступление в составе малого ансамбля" за запись музыки Стравинского и Прокофьева.