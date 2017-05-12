Показанная в Лондоне экспозиция о Валентине Терешковой приедет в Ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Выставка, посвященная жизни и достижениям Валентины Терешковой, откроется осенью в Ярославле, на родине первой женщины-космонавта. Ранее эта экспозиция была представлена в Лондоне, рассказала ТАСС директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева
"Недавно открылась очень интересная выставка в Лондоне, посвященная Валентине Терешковой, куда мы отправляли предметы из ярославских музейных собраний. Выставку из Лондона мы планируем повторить в Ярославле. Я думаю, что это получится осенью", - сказала она.
Как сообщалось ранее, 15 марта Валентина Терешкова открыла выставку в Музее науки в Лондоне, посвященную ее жизни и достижениям. Экспозиция рассказывает о работе Терешковой на заводе, серьезном увлечении прыжками с парашютом и политической карьере - сейчас Терешкова является депутатом Госдумы.
Валентина Терешкова совершила одиночный космический полет 16 июня 1963 года. Она до сих пор остается единственной женщиной-космонавтом, осуществившей полет не в составе экипажа, а пилотируя корабль самостоятельно.
В Ярославской области, откуда родом Терешкова, в этом году проходят торжества, посвященные ее 80-летию. В Ярославле ее именем назван культурно-просветительский центр, в Ярославском музее-заповеднике находится коллекция экспонатов, посвященная Терешковой, а в Тутаевском районе Ярославской области, на ее родине, организован музей "Космос".