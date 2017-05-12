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"Транснефть" поможет Музеям Кремля в реставрации Успенского собора

Культура
12 мая, 15:05 UTC+3 МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Соглашение предусматривает финансирование в течение ближайших 5-7 лет, отметил президент "Транснефти" Николай Токарев

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Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля и "Транснефть" заключили соглашение о сотрудничестве при комплексной реставрации Успенского собора. Торжественная церемония состоялась в Мироваренной палате Патриаршего дворца.

"Сейчас мы подготовили все необходимые документы, чтобы не частями делать реставрацию этого важнейшего объекта на территории Кремля, а приступить к комплексной реставрации Успенского собора. Компания "Транснефть" выразила желание помочь нам в этом сложном вопросе и взяла на себя непростой труд финансировать реставрационные работы", - сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

В свою очередь, президент "Транснефти" Николай Токарев отметил, что на сегодняшний день сложно оценить полную стоимость проекта. "Соглашение предусматривает финансирование в течение ближайших 5-7 лет. Примерно по 50-60 млн будет осваиваться в год", - уточнил глава нефтяной компании. Он также добавил, что первые средства будут перечислены в течение нескольких недель.

По словам Токарева, в соглашении, "помимо глобальной задачи, предусмотрен еще ряд культурно-просветительских мероприятий, информационное взаимодействие".

Гагарина и Токарев напомнили, что это уже не первый совместный проект Музеев Кремля и "Транснефти", в этом формате уже проходили реставрационные работы и выставки.

План реставрации

Гендиректор Музеев Кремля сообщила, что комплексная реставрации Успенского собора начнется в этом году и продлится более пяти лет. Все это время собор будет открыт и для посещения, и для проведения служб. Все работы будут проводиться после получения благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Реставрация будет включать восстановление архитектурного облика собора и строительных конструкций, а также стенописи в интерьере и на фасадах. Кроме того, будет разработан проект защитных ограждений для наиболее ценных экспонатов и росписей.

Компания для проведения работ еще не выбрана. Тендер пройдет в ближайшее время, уточнила Гагарина.

Последние комплексные реставрационные работы в соборе проводились к его 500-летию в 1974-1976 годах. В 2008 были проведены комплексные инженерно-геодезические и технологические обследования собора, которые выявили потребность в масштабной реставрации.

Успенский собор Московского Кремля возведен в 1474-1479 годах итальянским архитектором и инженером Аристотелем Фиораванти и в течение столетий является главным собором русского государства. С конца ХV века в Успенском соборе возводились на великое княжение, а затем и на царство русские государи, происходила интронизация митрополитов и патриархов. После кончины митрополита Петра (первого митрополита русской церкви) собор стал местом упокоения русских митрополитов и патриархов.

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