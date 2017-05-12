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Минкультуры не участвует в дискуссии Никиты Михалкова и "Ельцин Центра"

Культура
12 мая, 16:01 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 12, мая. /ТАСС

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что Россия свободная страна, где каждый гражданин имеет право высказывать свою точку зрения

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© Донат Сорокин/ТАСС

РЯЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Минкультуры РФ не участвует в дискуссии режиссера Никиты Михалкова и "Ельцин Центра". Об этом  сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

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"Как Министерство культуры не участвуем в этой дискуссии", - сказал Мединский, комментируя высказывания Михалкова. "Россия - свободная страна, у нас свобода слова, у нас каждый гражданин, тем более такой яркий, как Никита Сергеевич, имеет полное право высказывать свою точку зрения", - добавил он.

Президентский центр им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) получил 6 мая награду престижного конкурса "Европейский музей года" (EMYA).

"Я абсолютно не удивлен, что "Ельцин Центр" получил премию имени Кеннета Хадсона (основателя премии "Европейский музей года" - прим. ТАСС). Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от вермахта", - сказал тогда Михалков по поводу присуждения премии, его слова привела радиостанция "Говорит Москва".

"Ельцин Центр" извинился перед европейскими музеями за это высказывание режиссера.

"Ельцин Центр" был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Ядром "Ельцин Центра" является Музей первого президента России, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

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Персоны
Михалков, Никита Сергеевич Мединский, Владимир Ростиславович
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